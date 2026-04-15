"En todos los puntos estamos fallando en América": Henry Martín
El capitán de las Águilas lleva marzo y mitad del actual mes lesionado; su vuelta se reservaría para el último juego de la fase regular.
Henry Martín está en las buenas y malas con el vestidor. El delantero del América se unió a la pesadumbre del club, por su eliminación en la Concacaf Champions Cup.
"No estamos comportándonos a la altura que esta institución merece, que esta afición merece también. Desde todos los puntos estamos fallando. Yo creo que una cosa reforzada muy importante, la mentalidad".
Sin embargo, Henry Martín compartió su sentir al estar ausente de las convocatorias por lesión.
"No, frustración. Definitivamente, enojo, enojo conmigo, enojo de no poder ayudar al equipo. Mucha frustración. Hoy no estuvimos a la altura hablando de todos, y yo estaba frustrado totalmente, enojado conmigo, de no poder estar, de llevar mucho tiempo fuera sin poder ayudar al equipo y, sobre todo, cuando más lo necesitan".
Y justo por la racha sin juegos, Henry Martín no descartó opciones.
"Decidimos no operar porque, pues, era la mejor como rehabilitación, seguir fortaleciendo, además de intentar estar lo más pronto posible. Por lo que entiendo, lo que me dicen los médicos, tengo un músculo menos en la pierna, en el isquiotibial izquierdo"
Sobre ese detalle, Henry Martín "abundó que mi pierna trabaja con dos músculos de los tres que deberíamos de tener. Entonces las recaídas, mi cuerpo está tratando de solventar algo a lo que no está acostumbrado".
Por la eliminación con la mínima ante Nashville, en el Estadio Banorte, Henry Martín compartió un pedazo del sentir de sus compañeros.
"El equipo anímicamente está destruido. Era algo que soñábamos, que queríamos, que anhelábamos y que siempre estuvimos hablando de ganar algo internacional, porque es lo que le falta a este equipo, durante mucho tiempo no lo ha podido ganar.
"Es algo que definitivamente nos duele, y no había que ponerle más más tierra a esto. Nos disculpamos realmente con la afición", concluyó.