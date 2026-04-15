Diablos Rojos busca hacer historia y va por el tricampeonato en la LMB

Los Diablos Rojos del México arriban a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol con el anhelo de conquistar una hazaña que solamente ha ocurrido una ocasión en la historia del circuito: el tricampeonato.

Vamos por el tri, vamos por el tercer campeonato, no es fácil, sabemos que sólo en la historia de la liga sólo ha pasado una vez, no es una cosa fácil, yo sé que los otros equipos se están reforzando para parar a los Diablos Rojos”, aseguró el manager Lorenzo Bundy.

Los Industriales de Monterrey de 1947 y 1948, y que en 1949 cambiaron su nombre por el de Sultanes, son el único equipo tricampeón en los 101 años de historia de la LMB. El manager de la novena regiomontana fue el mítico Lázaro Salazar.

Todos estamos trabajando por ese objetivo: directivos, coaches, peloteros, sabemos que el equipo va a estar más o menos igual que en 2025. De entre las cosas diferentes, es que baja de 20 a 18 la cantidad de extranjeros, es una diferencia, vamos a tener dos mexicanos más, para mí es muy importante tener a más peloteros mexicanos para hacer de la LMB una liga más fuerte”, comentó Bundy, quien como pelotero en activo fue campeón con los Diablos Rojos en 1985, 1987 y 1988.

El poderoso roster de Diablos para buscar el tricampeonato

El tan esperado regreso de Jon Singleton con los Diablos Rojos al fin se concretó. El cañonero de 34 años oriundo de Harbor City, California, se presentó con los Pingos en 2021, calendario en el que tuvo un promedio de bateo de .321, se voló la barda en 15 ocasiones y remolcó 36 carreras en 46 juegos. Su actuación sirvió para retornar a la Gran Carpa con los Cerveceros de Milwaukee (2023) y los Astros de Houston (2023-2025). En toda su carrera como profesional, Singleton acumula 263 cuadrangulares y 934 carreras impulsadas en 1,642 juegos.

El flamante campeón de bateo nos saluda en la segunda base. Carlos Sepúlveda se convirtió en el primer nacido en México que gana el título de bateo con los Diablos Rojos. Finalizó la temporada 2025 con un promedio de bateo de .395, conectó 92 imparables en 233 turnos al bat, 16 de ellos fueron dobletes, tres triples y dos cuadrangulares. Rubricó su espectacular campaña con 78 carreras anotadas, 38 producidas y 12 bases robadas.

Maikel Franco será el dueño de la esquina caliente. El dominicano fue una de las contrataciones más espectaculares de cara a la temporada 2026 de la LMB. Franco, nacido en Azua, República Dominicana, tiene 33 años y jugó nueve temporadas en las Ligas Mayores, de 2014 a 2022, con Filis, Orioles, Reales y Nacionales. En total se voló la barda 130 ocasiones en las Ligas Mayores, destacando sus tres campañas consecutivas de 20 o más jonrones con los Filis entre 2016 y 2018. Del 2023 al 2025 emprendió la aventura asiática con los Rakuten Golden Eagles, con quienes disparó 27 vuelacercas en 264 encuentros.

Robinson Canó dividirá su tiempo de juego como segunda base y bateador designado. El ya legendario cañonero dominicano regresa a la LMB por una campaña más. En sus dos campañas en México ha llevado al título a los Pingos: en 2024 fue el champion bat con .431 de promedio de bateo y lideró la liga en imparables con 141; mientras que el año anterior lideró el circuito en dobles con 32. En la Gran Carpa conectó 335 cuadrangulares a lo largo de 17 temporadas.

Juan Carlos Gamboa aparece en el campo corto. El Haper viene de un año explosivo en el que impuso marcas personales en porcentaje de bateo (.376), en bases robadas (12) e igualó su máxima cifra de triples (4). En 13 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol, siempre con los Diablos Rojos del México, tiene un promedio de bateo de .327, con 87 cuadrangulares y 522 carreras impulsadas en 835 juegos.

Julián Ornelas regresa a los Diablos Rojos luego un calendario intenso que incluyo el Clásico Mundial de Beisbol 2026. En su carrera de ocho campañas en la Liga Mexicana de Beisbol con Diablos Rojos y Guerreros tiene un porcentaje de bateo de .319, con 91 palos de vuelta entera y 416 carreras producidas en 576 juegos.

Otro regreso esperado por los aficionados escarlatas era el de Franklin Barreto. El jardinero central venezolano jugó 76 encuentros con los Diablos Rojos en 2024.

La receptoría estará bien cubierta con Francisco Mejía y Carlos Pérez se dividirán la mayor parte del tiempo detrás del plato.

José Marmolejos será el jardinero derecho. El Jugador Más Valioso de las últimas dos ediciones de la Serie del Rey va por su tercera campaña.

*mcam