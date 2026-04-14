Atlético de Madrid vs Barcelona, (EN VIVO) Champions League
Detalles, imágenes y descripción de los goles del partido de vuelta entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Estadio Metropolitano
Atlético de Madrid
(2) 01 (1)
Barcelona
PRIMER TIEMPO
8'¡¡¡Se salvó el Barcelonaaaa!!!
Lamine Yamal tocó de primera intención y Dani Olmo quedó de frente al arco, donde Musso salvó su puerta
4'¡¡¡¡¡Goooool del Barcelonaaaaaaa!!!!!
Se equivocó Lenglet en la salida, los blaugranas recuperaron el balón y Lamine Yamal no perdonó ante la salida de Musso
1'¡¡¡Se salvó el Atlético!!!
Musso a a una mano salvó el disparo de Lamine Yamal a los 30 segundos del partido
¡¡¡Inicia el partido!!!
Los jugadores salen a la cancha del Metropolitano
'Lucha por tu camiseta', el lema que se lee en las tribunas
En Cuartos de final de Champions, el Atlético le tiene tomada la medida al Barcelona. Se han enfrentado en dos ocasiones, las mismas que los colchoneros se alzaron con la victoria (2014-14 y 2015-16).
El Atlético tiene ventaja de 2-0 tras el partido de ida, que tuvo intensidad y polémica
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido de vuelta entre Atlético de Madrid y Barcelona, Cuartos de final de la Champions League!