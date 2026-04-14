Atlético de Madrid vs Barcelona, (EN VIVO) Champions League

Lamine Yamal tocó de primera intención y Dani Olmo quedó de frente al arco, donde Musso salvó su puerta

Se equivocó Lenglet en la salida, los blaugranas recuperaron el balón y Lamine Yamal no perdonó ante la salida de Musso

Musso a a una mano salvó el disparo de Lamine Yamal a los 30 segundos del partido

'Lucha por tu camiseta', el lema que se lee en las tribunas

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