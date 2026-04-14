‘Vergüenza de competición’, arremete ex del Barcelona tras eliminación en Champions

La eliminación del Barcelona en Champions League caló hondo. El exdirectivo blaugrana, Toni Freixa, arremetió contra el torneo al considerar una “vergüenza” de competición, que está hecha para tramposos, luego de que el Atlético de Madrid avanzara a las semifinales.

“Muy superiores al conjunto de la eliminatoria. El antifutbol y los arbitrajes dirigidos han impedido la clasificación. Vergüenza de competición. Hecha para tramposos”, publicó en la red social “X”.

El Atlético de Madrid echo nuevamente al Barcelona en unos Cuartos de final de la Champions League Reuters

Al Barcelona le anularon un gol por fuera de juego y nuevamente se quedaron con 10 futbolistas tras la expulsión de Eric García al 79 tras derribar a Alexander Sorloth cuando ya se perfilaba a puerta.

El Atlético de Madrid se impuso con global de 3-2 para eliminar por tercera ocasión al Barcelona en la instancia de los Cuartos de final de la Champions League.

Hansi Flick consideró la eliminación como una decepción Reuters

Por su parte, el técnico Hansi Flick se dijo decepcionado por la eliminación y consideró que no tuvieron mucha suerte en el Estadio Metropolitano.

El Atlético de Madrid festejó su pase a semis en la Fuente de Neptuno Especial

“Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones. Hemos tenido la oportunidad de hacer el 0-3 y finalmente hemos concedido ese gol. Estamos decepcionados. Hemos hecho un partido fantástico. Hemos jugado con uno menos y el equipo ha estado fantástico. Aprecio realmente lo que he visto hoy. No hemos tenido mucha suerte. Ha sido así. Hay que aceptarlo”, dijo al finalizar el partido.

Hansi Flick consideró que son pequeños detalles los que los separaron del pase a Semifinales, por lo que tendrán que hacer cosas mejor, aunque destacó la mentalidad y actitud de su equipo.

“Es lo que queremos ver. Han hecho un trabajo fantástico, pero no lo hemos conseguido”, dijo.