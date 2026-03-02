Candidatos para dirigir a Monterrey: De Nico Sánchez hasta la 'bomba'

La etapa de Domenec Torrent al frente de Rayados de Monterrey terminó y el conjunto de la Sultana del Norte comenzó oficialmente la búsqueda de un nuevo entrenador para lo que resta del Clausura 2026 de Liga MX y Concachampions 2026; Nicolás Sánchez se perfila como el interino natural, sin embargo, buscan otros estrategas que llegan hasta el sueño de tener a Xavi Hernández.

A menos de un año de su llegada a Monterrey, Domenec Torrent dirigió su último partido al frente de Rayados en la derrota ante Cruz Azul, misma que les significó mantenerse fuera de los puestos de Liguilla, por lo que la decisión de terminar su contrato, llegó.

Domenec Torrent durante su último partido dirigiendo a Monterrey. Mexsport

Durante una semana en la que se disputará Jornada doble en la Liga MX, con Clásico Regio incluido, los nombres comenzaron a saltar desde la afición de Rayados de Monterrey.

Estos son los posibles candidatos para tomar las riendas del conjunto de la Sultana del Norte:

Nicolás Sánchez / Interino

Luego de haber sido campeón como jugador, y con tres años en la institución como parte de categorías inferiores y Cuerpo Técnico, Nicolás Sánchez se perfila como el candidato ideal para sacar adelante los siguientes compromisos de Rayados, sin embargo, únicamente los resultados le darían la posibilidad de mantener un proyecto bajo su cargo.

Sería el técnico de Rayados, al menos, para el partido ante FC Juárez y el Clásico Regio ante Tigres del sábado 7 de marzo.

Nicolás Sánchez sería el elegido para dirigir ante FC Juárez y Tigres. Mexsport

Robert Dante Siboldi

Pese a toda la historia que lo rodea con Tigres, el nombre de Robert Dante Siboldi se encuentra como una de las opciones para llegar al banquillo albiazul, sin embargo, el temperamento del estratega argentino podría ser uno de los grandes problemas ante un vestidor que ha visto desfilar 4 entrenadores en los últimos 3 años y 4 meses.

Su última experiencia en los banquillos fue al frente de Mazatlán.

Robert Dante Siboldi fue campeón con Tigres, como jugador y entrenador. Mexsport

Miguel 'Piojo' Herrera

Tras el fracaso consumado con Costa Rica de cara al Mundial 2026, El Piojo regresó al análisis de los partidos en TV Abierta con TUDN, sin embargo, el alma que lo caracteriza sería sumamente atractivo para un proyecto que ha sido catalogado como frío por parte de sus propios aficionados.

Su pasado en Tigres no sería una limitante para ser nuevo estratega de Monterrey.

Miguel 'Piojo' Herrera ya fue campeón de Liga MX con América; también dirigió a Tigres. Mexsport

Diego Alonso

El regreso de Iván Alonso al Gigante de Acero podría ser una realidad, ya que tras su paso con Rayados, el uruguayo vivió la experiencia de dirigir al Inter Miami, Sevilla y Panathinaikos de Grecia, clubes en los que no logró tener éxito alguno.

Con Monterrey, fue campeón de la Concachampions 2019 al imponerse a Tigres en la Final más recordada entre ambos conjuntos.

Diego Alonso dirigió a Uruguay en el Mundial 2022 luego de ser campeón con Monterrey en Concachampions. Mexsport

Xavi Hernández / El sueño de Rayados

Finalmente, la Directiva de Monterrey cuenta con un sueño cada vez que se habla de un nuevo entrenador: Xavi Hernández.

El estratega español cuenta con un amplio palmarés como futbolista, al grado de que –algunos- lo consideran el mejor futbolista en la historia de España, sin embargo, su paso por los banquillos con Al-Sadd en Qatar y el Barcelona, hacen aún más atractiva su llegada a la Liga MX ante un vestidor lleno de nombres de alta gama.

Xavi Hernández viviría su tercera experiencia en los banquillos con Rayados de Monterrey. Mexsport

Será en los siguientes días cuando Monterrey anuncie de manera oficial a su próximo entrenador –al menos interino- para afrontar la Jornada 9 y 10 de Liga MX, además de su eliminatoria correspondiente a los Octavos de Final de Concachampions, donde se medirá a Cruz Azul.

