Partidos de Liga MX inundan primera semana de marzo: Así será la Jornada doble

Esta semana tendrá partidos de Liga MX 5 de los 7 días de la semana, ya que se disputará una nueva Jornada doble con las Fechas 9 y 10 del Clausura 2026, certamen en el que Cruz Azul se proclama líder general con 19 puntos.

Chivas y León serán los únicos equipos que solamente disputarán un partido, ya que no tendrán actividad entre semana debido a la postergación del partido a celebrarse en el Estadio Akron.

Estas son las Jornadas y fechas en las que se disputarán los partidos de Liga MX:

Jornada 9 - martes 3 y miércoles 4 de marzo.

Jornada 10 - viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo.

Partidos Liga MX: martes 3 de marzo

Arrancando la actividad con 4 partidos, el duelo estelar enfrentará a Pumas ante Toluca, equipos que no saben lo que es perder en el presente Clausura 2026:

Pachuca Vs Necaxa / Estadio Hidalgo - 19:00 horas.

Santos Vs Cruz Azul / Estadio TSM - 19:00 horas.

Atlético San Luis Vs Mazatlán / Estadio Libertad Financiera - 21:00 horas.

Pumas Vs Toluca / Estadio Olímpico Universitario - 21:10 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

Pumas y Toluca cerrarán la actividad del martes 3 de marzo en la Liga MX; ambos invictos. Mexsport

Partidos Liga MX: miércoles 4 de marzo

Para el segundo día de actividades, mismo que cerrará con la Jornada 9, América contará con la obligación de vencer a los Bravos de Juárez y limar asperezas tras su goleada de 1-4 ante Tigres.

Monterrey Vs Querétaro / Estadio BBVA - 19:00 horas.

Puebla Vs Tigres / Estadio Cuauhtémoc - 19:00 horas.

Atlas Vs Xolos / Estadio Jalisco - 21:00 horas.

América Vs FC Juárez / Estadio Ciudad de los Deportes - 21:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

América y FC Juárez cerrarán la actividad de la Jornada 9 en el Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

Partidos Liga MX: viernes 6 de marzo

Para el inicio de la Jornada 10, Mazatlán y Necaxa le harán honor a dos rivales que se encuentran mejor ubicados en la tabla de posiciones de Liga MX, por lo que los visitantes serán favoritos para llevarse los 3 puntos:

Mazatlán Vs León / Estadio El Encanto - 19:00 horas.

Necaxa Vs Pumas / Estadio Victoria - 21:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

El Estadio Victoria de Aguascalientes cuenta con una capacidad para poco más de 23,000 espectadores. Mexsport

Partidos Liga MX: sábado 7 de marzo

Con el Clásico Tapatío y el Clásico Regio en puerta, el futbol mexicano se engalanará con la actividad que arranca horas antes con Cruz Azul y Pachuca como protagonistas:

Cruz Azul Vs Atlético San Luis / Estadio Cuauhtémoc - 17:00 horas.

Pachuca Vs Puebla / Estadio Hidalgo - 17:00 horas.

Atlas Vs Chivas / Estadio Jalisco - 19:00 horas.

Tigres Vs Monterrey / Estadio ‘Volcán’ Universitario - 21:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

El Estadio El Encanto cuenta con una capacidad para poco más de 20,000 aficionados. Mexsport

Partidos Liga MX: domingo 8 de marzo

Finalmente, la actividad de esta cargada semana de partidos de Liga MX terminará en cuanto el balón ruede en Querétaro, Toluca y Tijuana, donde podría existir más de una sorpresa:

Querétaro Vs América / Estadio Corregidora - 17:00 horas.

Toluca Vs FC Juárez / Estadio Nemesio Diez - 19:00 horas.

Xolos Vs Santos / Estadio Caliente - 21:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

El Estadio Corregidora de Querétaro es considerado el 'mini Azteca' por su estructura y capacidad para poco más de 34,000 aficionados. Mexsport

