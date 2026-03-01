Partidos de Liga MX inundan primera semana de marzo: Así será la Jornada doble
Las Jornadas 9 y 10 del Clausura 2026 se disputarán en una semana que tendrá partidos de Liga MX durante 5 de los 7 días de la primer semana de marzo
Esta semana tendrá partidos de Liga MX 5 de los 7 días de la semana, ya que se disputará una nueva Jornada doble con las Fechas 9 y 10 del Clausura 2026, certamen en el que Cruz Azul se proclama líder general con 19 puntos.
Chivas y León serán los únicos equipos que solamente disputarán un partido, ya que no tendrán actividad entre semana debido a la postergación del partido a celebrarse en el Estadio Akron.
Estas son las Jornadas y fechas en las que se disputarán los partidos de Liga MX:
Jornada 9 - martes 3 y miércoles 4 de marzo.
Jornada 10 - viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo.
Partidos Liga MX: martes 3 de marzo
Arrancando la actividad con 4 partidos, el duelo estelar enfrentará a Pumas ante Toluca, equipos que no saben lo que es perder en el presente Clausura 2026:
Pachuca Vs Necaxa / Estadio Hidalgo - 19:00 horas.
Santos Vs Cruz Azul / Estadio TSM - 19:00 horas.
Atlético San Luis Vs Mazatlán / Estadio Libertad Financiera - 21:00 horas.
Pumas Vs Toluca / Estadio Olímpico Universitario - 21:10 horas.
* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.
Partidos Liga MX: miércoles 4 de marzo
Para el segundo día de actividades, mismo que cerrará con la Jornada 9, América contará con la obligación de vencer a los Bravos de Juárez y limar asperezas tras su goleada de 1-4 ante Tigres.
Monterrey Vs Querétaro / Estadio BBVA - 19:00 horas.
Puebla Vs Tigres / Estadio Cuauhtémoc - 19:00 horas.
Atlas Vs Xolos / Estadio Jalisco - 21:00 horas.
América Vs FC Juárez / Estadio Ciudad de los Deportes - 21:00 horas.
* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.
Partidos Liga MX: viernes 6 de marzo
Para el inicio de la Jornada 10, Mazatlán y Necaxa le harán honor a dos rivales que se encuentran mejor ubicados en la tabla de posiciones de Liga MX, por lo que los visitantes serán favoritos para llevarse los 3 puntos:
Mazatlán Vs León / Estadio El Encanto - 19:00 horas.
Necaxa Vs Pumas / Estadio Victoria - 21:00 horas.
* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.
Partidos Liga MX: sábado 7 de marzo
Con el Clásico Tapatío y el Clásico Regio en puerta, el futbol mexicano se engalanará con la actividad que arranca horas antes con Cruz Azul y Pachuca como protagonistas:
Cruz Azul Vs Atlético San Luis / Estadio Cuauhtémoc - 17:00 horas.
Pachuca Vs Puebla / Estadio Hidalgo - 17:00 horas.
Atlas Vs Chivas / Estadio Jalisco - 19:00 horas.
Tigres Vs Monterrey / Estadio ‘Volcán’ Universitario - 21:00 horas.
* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.
Partidos Liga MX: domingo 8 de marzo
Finalmente, la actividad de esta cargada semana de partidos de Liga MX terminará en cuanto el balón ruede en Querétaro, Toluca y Tijuana, donde podría existir más de una sorpresa:
Querétaro Vs América / Estadio Corregidora - 17:00 horas.
Toluca Vs FC Juárez / Estadio Nemesio Diez - 19:00 horas.
Xolos Vs Santos / Estadio Caliente - 21:00 horas.
* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.
