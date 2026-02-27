Identifican a posibles sucesores de 'El Mencho'; investigan a 4 líderes regionales del CJNG

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrenta una reestructura tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, durante un operativo de las fuerzas federales en un fraccionamiento de cabañas en Tapalpa, Jalisco, donde fue ubicado luego de que identificaron a un hombre de confianza que trasladó hacia ese lugar a una de las parejas sentimentales del líder criminal dos días antes.

En medio de este movimiento al interior del cártel de Jalisco, autoridades federales tienen identificados a cuatro líderes regionales que aspirarían a asumir el liderazgo que quedó vacante luego de que El Mencho muriera debido a las heridas causadas durante el enfrentamiento con elementos del Ejército en un intento por evitar ser detenido.

Tapalpa Country Club, lugar donde se registró el enfrentamiento con el CJNG para detener a 'El Mencho'. Cuartoscuro

Durante la conferencia de este viernes de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Mazatlán, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció que el cártel de Jalisco tiene gran presencia en el país y hay liderazgos regionales y de entre de ellos tienen identificados a los "más fuertes", a los que investigan y le siguen la pista por la posible sucesión dentro de este grupo criminal.

"El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en varios estados, hay liderazgos regionales, tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial", dijo el secretario de Seguridad a pregunta expresa sobre la reestructura en el cártel de Jalisco.

Cuestionado sobre quiénes serían estos personajes, el secretario de Seguridad evitó revelarlo, pues reiteró que existe una investigación, pero dijo que de entre estos cuatro líderes regionales que tienen identificados, son dos "los más probables" que podrían ascender en la estructura de este grupo criminal.

¿Quiénes podrían liderar el cártel de Jalisco tras muerte de El Mencho?

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, llevará a una reestructura en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el liderazgo de dicho criminal en el que ya han sonado algunos nombres y quienes podrían estar en la lista que las autoridades federales integraron de los posibles sucesores.

Entre los líderes regionales del cártel de Jalisco que se ha especulado que podría estar el nuevo líder del grupo criminal se encuentran:

Audias Flores Silva, El Jardinero

El Jardinero es identificado como un miembro de alto rango dentro del cártel de Jalisco y quien era cercano a El Mencho, lo que lo puso en el radar de las autoridades de Estados Unidos, quienes desde 2021 ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve a su captura.

De acuerdo con investigaciones de las autoridades, Audias Flores Silva tiene bajo su poder el control de laboratorios de metanfetaminas en Jalisco y Zacatecas. Mientras que Estados Unidos lo identifica como responsable del tráfico de cocaína hacia diversos estados de ese país.

Audias Flores Silva, 'El Jardinero', cercano a 'El Mencho'. Especial

Juan Carlos Valencia González, El R3

Juan Carlos Valencia González, El R3, hijastro de El Mencho, es señalado como quien podría tomar el control del cártel de Jalisco. Nacido en Santa Ana, California, El R3 es hijo de Rosalinda González Valencia, La Jefa, y de Armando Valencia Cornelio, apodado El Maradona y antiguo líder del Cártel de los Milenio.

Autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por el hijastro de El Mencho, quien de acuerdo con informes encabeza las Fuerzas Especiales Grupo Élite, brazo armado del cártel de Jalisco.

Juan Carlos Valencia González, yerno de 'El Mencho' Especial

