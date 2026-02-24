'Piojo' Herrera y Martinoli se darán nuevo agarrón de cara al Mundial 2026

Miguel Piojo Herrera fue presentado como nuevo analista de TUDN de cara al partido de México Vs Islandia del miércoles 25 de febrero, calentando la rivalidad ante TV Azteca y reavivando lo sucedido con Christian Martinoli, quien es la actual cara del futbol mexicano en cuanto a la narración deportiva se refiere.

A pocas horas de que México se mida a Islandia en la cancha del Estadio Corregidora, partido que se llevará conforme a lo planeado, TUDN reveló que Miguel Piojo Herrera vivirá una nueva etapa ante los micrófonos, frenando su paso como Director Técnico luego de haber quedado en la orilla de calificar a Costa Rica para el Mundial 2026.

“Se puso chulo, ca”, fue la forma en la que TUDN presentó a Miguel Herrera, quien ya sabe lo que es ser campeón de Liga MX, Copa MX y Supercopa MX con América. Además de haber sido monarca de la Copa Oro dirigiendo a la Selección Mexicana:

Hasta el momento, no ha existido réplica por parte de Martinoli, TV Azteca ni de ninguno de los analistas involucrados en la televisora del Ajusco, quienes intentarán mantenerse en todo lo alto del rating que –seguramente- se repartirá tras el anuncio de TUDN.

Mientras tanto, estos fueron algunas de las respuestas inmediatas de los aficionados que esperan un choque y nuevo enfrentamiento con Christian Martinoli y Miguel Piojo Herrera como protagonistas:

“Qué bueno que avisan que va a estar para verlo por TV Azteca!!!!!”

“Qué emoción nunca p*nches nadie dijo”

“Rumbo al mundial? Cuál mundial?”

“Su casa ... Jajajaa ya no mam*n, ya ni saben a quién poner, que bueno que los veo por otro lado, este wey nada más va a presumir su colección de trajes”.

La Selección Mexicana e Islandia se enfrentarán el miércoles 25 de febrero en la cancha del Estadio Corregidora. Mexsport

BFG