Mascota se encara con aficionados de León en partido de Liga MX

León retoma su idilio en la Liga MX como local al sumar 3 victorias en 4 partidos de este Clausura 2026, sin embargo, quien se llevó los reflectores fue una mascota que terminó encarándose con los propios aficionados de La Fiera, lanzándoles señas de todo tipo.

Durante la Jornada 8 del Clausura 2026, León se impuso 2-1 a Necaxa y se mantiene en los puestos que contienden por un boleto a la Liguilla, solo que ni la remontada frente a Necaxa dejó que todo fuera color de rosa en las tribunas del Nou Camp.

Durante el medio tiempo del partido, justo minutos después de que León recibiera el gol que los ponía en desventaja, las edecanes y mascotas rodearon la cancha del Glorioso para hacer publicidad a diversas marcas.

La mascota que hacía su recorrido, no aguantó la rechifla por parte de los aficionados ubicados en una cabecera del estadio y les devolvió las caricias con señas de todo tipo, desatando la reacción de los seguidores y acaparando cada uno de los reflectores.

Finalmente, el partido se reanudó en la cancha del Nou Camp y León remontó con goles de Juan Pablo Domínguez y Diber Cambiando -que logró la ley del ex- sumando su tercera victoria en el Clausura 2026 y haciendo que Caminos de Guanajuato se entonara una vez más en el semestre.

Pese al triunfo, León se mantiene fuera de puestos de Liguilla, por lo que sus siguientes compromisos serán vitales para volver a los sitios que dan acceso a la Fiesta Grande de la Liga MX; durante la Jornada doble solamente disputarán un partido debido a la postergación de su duelo frente a Chivas.

BFG