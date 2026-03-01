Domenec Torrent es despedido de los Rayados tras perder con Cruz Azul.

Amén. Se acabó la historia de Domenec Torrent en Rayados del Monterrey, una muy breve que apenas tuvo destellos de cariño en el Mundial de Clubes en junio de 2025, pero que tras un semestre en el que alcanzaron la semifinal, pasó al desprecio.

La directiva, que suele guiarse por el pulso de la afición más allá de los millones que invierte, decidió que tras la penosa noche en la perdieron con Cruz Azul el sábado, lo mejor era despedir a su entrenador y dar un cambio de aire a los jugadores para el Clásico del Norte contra su archirival, los Tigres.Torrent, técnico catalán que había dejado sensaciones positivas trabajando con el San Luis, llegó a Rayados y cayó de cabeza.

Su declaración al presentarse de "Rayados no es el reto más importante de mi carrera, lo siento, peor he tenido otros", resultaron asperas para los aficionados que le permitieron la duda a su trabajo hasta verlo en el Mundial de Clubes.

Ahí lo hizo bien. Fue el único equipo mexicano en pasar la ronda de grupos en un sector en el que dejaron fuera a River Plate. Cuando parecía que las cosas irían mejor, el equipo jamás encontró una forma de juego estable y benéfica para el ojo del espectador por lo que las reclamaciones bajaban de la tribuna constantemente.

Monterrey se ha quedado sin entrenador. Club Monterrey

Ya después de perder la semifinal ante el Toluca, los murmullos de su salida eran constantes. Él mismo se había despedido de los jugadores creyendo que la llamada de loa directiva para cesarlo se haría en las vacaciones de fin de año, pero extrañamente regresó a los entrenamientos.

El actual torneo fue contundente: de ocho juegos ganó tres y perdió en cuatro con el restante empatando para incluso, navegar en puesto lejanos a los cuartos de final directos. Sobre todo, su sentencia la dictó la gente que no ve avance en un equipo glamoroso que cobra más de lo que entrega.

AL QUITE VA NICO SÁNCHEZ.

Cuando las estructuras de cristal se rompen, no hay más echar mano de lo que se tiene en casa y Rayados optó por el proyecto que desde hace ceba: Nicolás Gabriel Sánchez.

"Nico", el hombre que el Gigante de Acero adoptó como hijo predilecto, asume el mando interino para lo que resta del torneo con la misión de apagar el incendio y, sobre todo, recuperar la mística perdida. De hacerlo bien, la promesa es que se va a quedar como el entrenador en jefe, algo similar a lo que hace Tigres con su exjugador Guido Pizarro.

Nicolás Sánchez en sus tiempos de jugador, ahora será el entrenador principal en Rayados, Mexsport

Como jugador, el argentino no fue un defensor cualquiera. Fue el zaguero más goleador en la historia del club (42 goles), marcando en finales memorables contra el acérrimo rival, Tigres, tanto en Liga como en la histórica final de la Concachampions 2019.

Tras colgar las botas en 2021, Sánchez no se alejó del club. Se formó como técnico en la ATFA y regresó para dirigir a Raya2 en la Liga de Expansión, donde comenzó a forjar su estilo desde el banquillo. Posteriormente, se integró como auxiliar institucional, sirviendo de puente entre el vestuario y los distintos cuerpos técnicos (Ortiz, Demichelis y el propio Torrent).