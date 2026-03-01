Los 12 Guerreros sucumben en California y deben esperar para el Mundial de basquetbol en Qatar

Un desastre de primer cuarto condenó a la Selección de basquetbol de México, conocida popularmente como los 12 Guerreros a esperar su pase a la última ronda de la clasificación para el Mundial en Qatar.

Los chicos de Omar Quintero cayerón con Estados Unidos 123-88 maquillando un poco el partido luego de estar abajo hasta por 42 puntos tras un desastroso primer cuarto en el que fueron espectadores de los estadounidenses, felices de meter la bola de a tres puntos en cada ataque.

La reacción no fue suficiente a pesar de que en algún instante del partido estuvieron solamente 12 puntos abajo, lo que da cabida a la gran reacción que tuvieron sin ser suficiente para modificar la historia.

El escenario era el ideal, pero el rival era un fantasma del pasado con nombres de presente. Estados Unidos no envió a sus jóvenes promesas de la NCAA sino que mandó a una legión de hombres con cicatrices de mil batallas en la NBA.

Los jugadores de México cayeron ante Estados Unidos. Ademeba

El primer cuarto fue un vendaval. Un parcial que no solo castigó el aro, sino la moral de un equipo mexicano que se vio, de pronto, pequeño ante gigantes que hablaban el idioma de la mejor liga del mundo.

Hubo, sin embargo, un atisbo de esa épica que tanto gusta en el deporte nacional. En la segunda mitad, el equipo sacó el orgullo debajo de las maderas. Hubo rachas de anotación de hasta cuatro triples consecutivos de Paul Stoll que encendieron la grada, ajustes defensivos que incomodaron a los ex-NBA que pasaron hasta cinco minutos sin mover el marcador para ellos y momentos en que la remontada, más que una posibilidad técnica, parecía un milagro de fe.

La derrota deja un sabor agridulce en el baloncesto mexicano que llegó vaciado al último cuarto. El equipo nacional, uniformado de rojo, decayó en lo físico y en es etramo final, cuando estaban agobiados, los de Estados Unidos sacaron la experiencia jugando a pura velocidad.

Qatar se queda en el horizonte como una tierra prometida hasta julio, cuando se abra la otra ventana para ir a la ronda final del clasificatorio, mientras el baloncesto nacional se mira al espejo sabiendo que, aunque se quedó corto de una remontada legendaria, el verdadero problema no fue el final, sino el inicio del juego.