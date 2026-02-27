Colapsan gradas con estudiantes en la Ibero, 5 fueron trasladados a hospitales

La mañana de este viernes 27 de febrero, se registró el derrumbe de un templete en la explanada de la Universidad Iberoamericana, ubicada sobre Avenida Vasco de Quiroga 880, en la colonia Santa Fe Peña Blanca, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se encontraban aproximadamente 150 jóvenes estudiantes, quienes participaban en una toma de fotografía grupal cuando la estructura colapsó de manera repentina.

Hay imágenes del momento exacto del colapso y la caída de los estudiantes con todo y su toga.

Tras el incidente, se desplegó un importante operativo de atención, arribó la patrulla del sector MX-998-D4. Se presentaron unidades del ERUM, entre ellas las ambulancias MX-456-D5, Móvil 71 y MX-408. También acudió la unidad 06 de SUUMA y se sumó la Unidad Médica Especial de Protección Civil. De la misma forma participaron unidades de la Cruz Roja, como la CDMX-19 y la MX-707.

El plantel señaló que en total, 33 personas fueron revisadas por servicios médicos: 28 fueron atendidas en el campus y 5 trasladadas a hospitales para una valoración más completa como medida preventiva.

Elementos de emergencia acordonaron el área e implementaron las medidas de seguridad necesarias para evitar nuevos riesgos, mientras continúan las labores de revisión estructural y atención en el lugar.

El incidente generó alarma entre la comunidad estudiantil; sin embargo, la rápida intervención de los cuerpos de auxilio permitió controlar la situación y atender de inmediato a los afectados.

La IBERO se pronunció así

La Universidad Iberoamericana dio a conocer en forma oficial que alrededor de las 10:45 de la mañana, colapsó una plataforma que se había instalado para tomar la fotografía de graduación de la Licenciatura en Psicología, generación 2022-2026. Precisó que en el lugar había cerca de 150 estudiantes y acompañantes.

La universidad lamentó lo ocurrido y señaló que lo que debía ser un momento de celebración se convirtió en una situación de preocupación para la comunidad.

5 personas hospitalizadas

Añadió que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y atención a emergencias. En total, 33 personas fueron revisadas por servicios médicos: 28 fueron atendidas en el campus y 5 trasladadas a hospitales para una valoración más completa como medida preventiva. Hasta el momento, ninguna persona presenta lesiones que pongan en riesgo su vida.

La institución académica detalló que la estructura que colapsó fue instalada por un proveedor externo para la fotografía conmemorativa. Aun así, al tratarse de un evento realizado dentro de sus instalaciones, la universidad asumió su responsabilidad institucional, garantizó la cobertura de la atención médica necesaria y ofreció acompañamiento psicológico a quien lo requiera.

Además, señaló que ya inició una revisión para esclarecer las causas del incidente y determinar responsabilidades, en coordinación con las autoridades correspondientes.

Al final señaló que mantendrá comunicación constante y dará seguimiento hasta la recuperación total de las personas afectadas, reiterando que la seguridad y el bienestar de su comunidad son prioridad.

Emergencia en el Poli

Por otro lado, estudiantes del (Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT 14) “Luis Enrique Erro” del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fueron evacuados de manera preventiva luego de que se detectara un movimiento inusual en el edificio A, presuntamente derivado de una falla estructural.

El plantel, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, activó sus protocolos internos de seguridad después de que autoridades escolares identificaran un asentamiento en la estructura, situación que generó alerta entre la comunidad estudiantil y el personal docente.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron aproximadamente mil 500 alumnos y personal quienes desalojaron las instalaciones de forma ordenada, siguiendo las indicaciones del cuerpo directivo y de Protección Civil del propio instituto.

Afortunadamente ninguna alumno ni personal de la institución resultó lesionado. Hasta el momento, se espera la evaluación técnica correspondiente para determinar las condiciones estructurales del inmueble.

