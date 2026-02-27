Última Hora Impreso de hoy

Así quedaron los Octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf

Sólo habrá un choque entre equipo de la Liga MX. El América se medirá al Philadelphia Union

Por: Arturo López

thumb
Así quedaron los Octavos de final de la Copa de Campeones de ConcacafFoto tomada de @TheChampions

Los Octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf quedaron definidos, donde el América enfrentará al Philadelphia Union, quien venció ayer 7-0 al Defense Force FC en el partido de vuelta de la Primera ronda (12-0 global).

En los Octavos de final estarán 9 equipos de la MLS (incluido el Vancouver Whitecaps), 5 de la Liga MX, 1 de Jamaica y 1 de Costa Rica.

thumb
El América se medirá al Philadelphia Union en los Octavos de final de la Copa de Campeones de ConcacafMexsport

Sólo habrá una serie entre equipos mexicanos: Monterrey vs. Cruz Azul, actual campeón de la Copa de Campeones de Concacaf.

thumb
Monterrey vs Cruz Azul, el único choque entre equipos de Liga MX en los Octavos de final de la Copa de Campeones de ConcacafMexsport

Los campeones de la Liga MX (Toluca) y de la MLS (Inter de Miami) ya entran en acción en los Octavos de final. Los comandados por Lionel Messi, chocarán contra el Nashville.

ASÍ QUEDARON LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DE CAMPEONES DE CONCACAF:

  • Toluca vs. San Diego FC.
  • Mount Pleasant FA vs. Los Angeles Galaxy.
  • Cruz Azul vs. Monterrey.
  • Alajuelense vs. Los Angeles FC.
  • Inter de Miami vs. Nashville.
  • América vs. Philadelphia Union.
  • Tigres vs. Cincinnati.
  • Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps.

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA

X