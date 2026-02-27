Así quedaron los Octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf
Sólo habrá un choque entre equipo de la Liga MX. El América se medirá al Philadelphia Union
Los Octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf quedaron definidos, donde el América enfrentará al Philadelphia Union, quien venció ayer 7-0 al Defense Force FC en el partido de vuelta de la Primera ronda (12-0 global).
En los Octavos de final estarán 9 equipos de la MLS (incluido el Vancouver Whitecaps), 5 de la Liga MX, 1 de Jamaica y 1 de Costa Rica.
Sólo habrá una serie entre equipos mexicanos: Monterrey vs. Cruz Azul, actual campeón de la Copa de Campeones de Concacaf.
Los campeones de la Liga MX (Toluca) y de la MLS (Inter de Miami) ya entran en acción en los Octavos de final. Los comandados por Lionel Messi, chocarán contra el Nashville.
ASÍ QUEDARON LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DE CAMPEONES DE CONCACAF:
- Toluca vs. San Diego FC.
- Mount Pleasant FA vs. Los Angeles Galaxy.
- Cruz Azul vs. Monterrey.
- Alajuelense vs. Los Angeles FC.
- Inter de Miami vs. Nashville.
- América vs. Philadelphia Union.
- Tigres vs. Cincinnati.
- Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps.