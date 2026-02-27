Los Octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf quedaron definidos, donde el América enfrentará al Philadelphia Union, quien venció ayer 7-0 al Defense Force FC en el partido de vuelta de la Primera ronda (12-0 global).

En los Octavos de final estarán 9 equipos de la MLS (incluido el Vancouver Whitecaps), 5 de la Liga MX, 1 de Jamaica y 1 de Costa Rica.

El América se medirá al Philadelphia Union en los Octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf Mexsport

Sólo habrá una serie entre equipos mexicanos: Monterrey vs. Cruz Azul, actual campeón de la Copa de Campeones de Concacaf.

Monterrey vs Cruz Azul, el único choque entre equipos de Liga MX en los Octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf Mexsport

Los campeones de la Liga MX (Toluca) y de la MLS (Inter de Miami) ya entran en acción en los Octavos de final. Los comandados por Lionel Messi, chocarán contra el Nashville.

ASÍ QUEDARON LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DE CAMPEONES DE CONCACAF: