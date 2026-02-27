¿Qué canciones cantará Shakira en el Zócalo CDMX? Este es el posible setlist 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la plancha del Zócalo capitalino el domingo 1 de marzo de 2026 a las 20:00 horas.

“México lindo, desde el 2007 no canto para ustedes en el Zócalo, ahora se va a repetir; ustedes me dieron mucho cariño y espero regresarlo por todo lo que hicieron por mí en mi carrera”, dijo Shakira en un video compartido en redes sociales del GOBCDMX.

El espectáculo formará parte de la gira internacional “Las Mujeres No Lloran World Tour” y marcará el regreso de la cantante colombiana a la Plaza de la Constitución, casi 20 años después de su presentación en ese mismo espacio durante el tour Fijación Oral en 2007. Tras el anuncio oficial, comenzó a circular en redes sociales una posible lista de canciones que integraría el repertorio del esperado show.

El posible setlist de Shakira en el Zócalo CDMX (Foto: Cuartoscuro)

Shakira vuelve al Zócalo con gira internacional

El concierto en el Zócalo fue confirmado por el Gobierno de la Ciudad de México como parte de su agenda cultural de eventos masivos gratuitos en espacios públicos. La Plaza de la Constitución es uno de los foros abiertos más importantes del país y ha albergado presentaciones de artistas nacionales e internacionales ante miles de asistentes.

El espectáculo del 1 de marzo de 2026 representará la segunda ocasión en que la intérprete colombiana encabece un concierto en el Zócalo capitalino.

Shakira se presentó por primera vez en el Zócalo de la Ciudad de México el 27 de mayo de 2007, como parte de su gira internacional Tour Fijación Oral. El concierto fue gratuito y reunió a una multitud estimada en más de 200 mil personas en la Plaza de la Constitución.

Durante ese concierto, Shakira interpretó temas como “Estoy Aquí”, “Antología”, “Ciega, sordomuda”, “Ojos Así”, “La Tortura”, “Hips Don’t Lie” y “Whenever, Wherever”

Pantallas gigantes para Shakira en el Zócalo_ubicaciones y zonas seguras para niños y adolescentes

El posible setlist que circula en redes

Hasta el momento, Shakira no ha confirmado de manera oficial cuáles serán las canciones que interpretará en la Ciudad de México. Sin embargo, en redes sociales comenzó a difundirse un posible setlist basado en presentaciones recientes de la gira.

De acuerdo con lo que circula en plataformas digitales, el repertorio podría incluir:

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire / Inevitable

Te Felicito / TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Soltera

Si te vas

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Día de enero

Sombras

Ciega, sordomuda / El Jefe

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

BZRP Music Sessions, Vol. 53

Aunque el listado ha sido ampliamente compartido, no existe confirmación oficial sobre el orden ni sobre la selección definitiva de canciones para el concierto del 1 de marzo de 2026. La información difundida se basa en especulaciones.

Las autoridades capitalinas prevén una alta asistencia debido al carácter gratuito del evento y a la trayectoria internacional de la cantante. Las autoridades capitalinas señalaron que el evento marcará el arranque de las actividades culturales.

Por ahora, el posible setlist mantiene la expectativa entre los seguidores de Shakira, quienes aguardan la confirmación oficial del repertorio que sonará en el Zócalo de la Ciudad de México.

Lo que se sabe del concierto gratuito en 2026 (Foto: Cuartoscuro)

¿Dónde ver en vivo el concierto de Shakira si no puedes ir al Zócalo?

Para quienes no logren ingresar a la plancha del Zócalo o prefieran disfrutarlo desde otros puntos, el Gobierno capitalino anunció la instalación de pantallas gigantes en sitios estratégicos del Centro Histórico.

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, se habilitarán espacios alternos con pantallas gigantes para que más personas puedan seguir el concierto en tiempo real.

Los lugares que contarán con transmisión en vivo del concierto por medio de pantallas gigantes son los siguientes: Monumento a la Revolución, Pino Suárez, Sobre 20 de Noviembre y Alameda Central.