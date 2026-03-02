Frentes Políticos/ 2 marzo 2026

1.

Respaldo automático. La bancada de Morena en el Congreso capitalino cerró filas con la reforma electoral de Claudia Sheinbaum antes, incluso, de que llegue formalmente al Congreso. Eliminación de pluris, reducción de 25% en costos y adiós al PREP, todo envuelto en la base de “quien quiera un cargo, que busque el voto”. Suena sencillo, casi épico. Pero la confianza en el sistema no se construye eliminando contrapesos ni recortando herramientas técnicas, sino garantizando certeza. Defender principios está bien; defenderlos sin matices, no tanto. Las reformas no se aplauden en automático; se defienden con argumentos.

2.

Pluralidad en juego. Manlio Fabio Beltrones reapareció acompañado de nombres de peso como Francisco Labastida, Diego Fernández de Cevallos y Jorge Alcocer para fijar postura sobre la reforma electoral. La experiencia conjunta coincide en que no se trata de abaratar la democracia ni de distorsionar la representación. Advierten contra la sobrerrepresentación y proponen ajustes concretos en la Cámara de Diputados y en el Senado para reflejar con mayor fidelidad el voto ciudadano. No es una carta cualquiera; es un aviso político. La vieja guardia no está retirada, opina. Y cuando se habla de pluralidad, es bueno escuchar. Experiencia que no se puede ignorar.

3.

Desmarque urgente. El Verde, que preside Karen Castrejón, emitió un deslinde absoluto de Pedro Segura Valladares tras la difusión de un video donde interpreta un corrido de El Mencho y lanza amenazas contra periodistas. El Verde sostiene que no es militante y que en 2021 sólo fue candidato externo en coalición con el PT. Pero el problema ya no es partidista, es de conducta. Segura no sólo reaccionó con insultos llamando “puercos” y “malditos” a dirigentes, sino que también presumió haber financiado al partido en Guerrero y advirtió que lo hará “desaparecer”. Arrebato, soberbia y un lenguaje de cantina de un exaspirante a gobernar Guerrero.

4.

Sombra. En BCS, el gobernador Víctor Castro Cosío intenta dar por cerrado el episodio del INVI, donde auditorías detectaron más de 40 irregularidades durante la gestión de Fernanda Villarreal, Juan Manuel Reyes y Javier Manjarrez, directora, administrativo y contable del instituto. Sin embargo, el señalamiento de que recursos públicos habrían terminado vinculados al proceso interno de Adán Augusto López revive una pregunta, ¿hubo desorden administrativo o algo más? ¿Hubo sanciones? ¿Se recuperó el dinero? ¿Se presentó denuncia formal? En política, los casos no prescriben por cansancio. Se aclaran o se arrastran. Y éste todavía pesa.

5.

Pregunta ingenua. La diputada Laura Ballesteros puso el dedo en la llaga, si millones de mexicanos seguirán trabajando 48 horas hasta 2030 por “gradualidad responsable”, ¿por qué en el Congreso suena a “locura” hacer lo mismo? La reforma laboral habla de justicia social, pero la coherencia empieza en casa. No hay ley que obligue a los diputados a cumplir la jornada formal; pero sí hay dieta puntual, apoyos y descansos amplios. Pedir sacrificios al país mientras el poder opera con horarios elásticos huele a privilegio reciclado. Que la determinación comience en casa. ¿Cuántas horas a la semana trabaja, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco?