¡La Máquina pita fuerte! Cruz Azul es nuevo líder de la Liga MX tras vencer a los Rayados

Hay equipos que ganan y hay equipos que mandan mensaje. En el Gigante de Acero, Cruz Azul hizo ambas. No sólo venció 2-0 a los Rayados de Monterrey, también se trepó al liderato del torneo aprovechando la caída de las Chivas ante Toluca. La cima ahora se pinta de azul.

Porque este Cruz Azul es asfixiante. No te deja pensar. Te obliga a jugar incómodo. Con el paso de las jornadas se ha vuelto un equipo más maduro, más sólido y con variantes para cada escenario. Puede presionar alto, puede replegarse y resistir. Y cuando parece tambalearse, encuentra la forma de sostenerse.

No habían pasado ni cinco minutos cuando Willer Ditta ya era figura. Dos cortes providenciales evitaron que Rayados pegara primero.

A los 12’ minutos, José Paradela dejó escapar el primero desde los once pasos. El “Mochis” Cárdenas adivinó y sostuvo a su equipo. Incluso, el arquero regio fue factor para que el marcador no terminara más cargado. Pero La Máquina no se descompuso, al minuto 19’, tras un mal rechace, Rodolfo Rotondi prendió la pelota desde fuera del área; el desvío de Ricardo Chávez terminó por descolocar al portero y abrir el marcador.

Cruz Azul corre en ocasiones con fortuna. Agustín Palavecino tomó el esférico, se animó a pegarle y resbaló. Pero en la caída, le ayudó a que impactara de mejor forma el balón y sentenciar el encuentro 2-0.

Antes, los celestes celebraron un gol del Toro Fernández que fue invalidado porque el esférico había salido antes del centro. Monterrey movió piezas —Tecatito Corona, De la Rosa, Uros Durdevic—, pero no encontró claridad.

Cruz Azul entiende los tiempos del partido. Sabe sufrir y sabe pegar. Por eso hoy es líder. A mitad de semana enfrentará a Santos Laguna, último de la tabla, en una buena oportunidad para que Nicolás Larcamón pueda administrar cargas. El Monterrey, en cambio, tendrá que recomponerse rápido cuando visite a los Gallos Blancos del Querétaro.