Pokémon Day: 30 años de la aventura que marcó tu infancia

Como cada 27 de febrero , los fans de todo el mundo celebran el Pokémon Day, una fecha que conmemora el lanzamiento original de Pokémon Red y Green , creados por Satoshi Tajiri, desarrollados por Game Freak y publicados por Nintendo para la Game Boy en Japón en 1996. En 2026, la franquicia cumple 30 años , consolidándose como una de las sagas más exitosas e influyentes en la historia del entretenimiento.

La franquicia Pokémon nos ha enseñado que el objetivo no es solo “atraparlos a todos”, sino también construir amistades, explorar nuevos mundos y vivir aventuras inolvidables.

Juegos más importantes de la saga

A lo largo de tres décadas, la franquicia ha evolucionado constantemente. Estos son algunos de los títulos más representativos. A través de los años, las diferentes generaciones han aportado innovaciones que mantienen viva la esencia de la franquicia mientras la adaptan a nuevas generaciones de jugadores.

Pokémon Red, Blue y Green (Japón)

Fecha de lanzamiento: 27 de febrero de 1996 (Japón) / 30 de septiembre de 1998 (Estados Unidos)

Plataforma: Game Boy

Los juegos que llevaron la fiebre Pokémon a Occidente iniciaron en la región de Kanto, con el objetivo de convertirse en Maestro Pokémon y detener al Team Rocket y sus malévolos planes. Marcaron a toda una generación.

Pokémon Gold y Silver

Fecha de lanzamiento: 21 de noviembre de 1999 (Japón) / 14 de octubre de 2000 (Estados Unidos)

Plataforma: Game Boy Color

La segunda generación introdujo la región Johto y agregó 100 nuevos Pokémon. Entre sus novedades estuvieron el reloj en tiempo real, el ciclo día/noche y la capacidad de los Pokémon de llevar objetos.

Pokémon Ruby y Sapphire

Fecha de lanzamiento: 21 de noviembre de 2002 (Japón) / 19 de marzo de 2003 (Estados Unidos)

Plataforma: Game Boy Advance

Ubicada en la región Hoenn, mejoró gráficos y mecánicas como las batallas dobles, los concursos, así como las habilidades y naturalezas de los Pokémon.

Pokémon Diamond, Pearl y Platinum

Fecha de lanzamiento: 28 de septiembre de 2006 (Japón) / 22 de abril de 2007 (Estados Unidos)

Plataforma: Nintendo DS

En la región Sinnoh se agregaron 108 nuevos Pokémon. Incorporaron funciones en línea que revolucionaron los intercambios y combates, además de diferenciar los ataques físicos y especiales según el tipo.

Pokémon Blanco y Negro

Fecha de lanzamiento: 18 de septiembre de 2010 (Japón) / 6 de marzo de 2011 (Estados Unidos)

Plataforma: Nintendo DS

Esta entrega agregó 156 nuevos Pokémon, un ciclo estacional, batallas triples y modelos animados en combate, manteniendo el sistema en línea.

Pokémon X y Y

Fecha de lanzamiento: 12 de octubre de 2013

Plataforma: Nintendo 3DS

La sexta generación se desarrolló en la región Kalos, completamente en 3D. Mejoró los diseños, permitió personalizar al protagonista, introdujo el tipo Hada —eficaz contra el tipo Dragón— y presentó las megaevoluciones.

Pokémon Sol y Luna

Fecha de lanzamiento: 18 de noviembre de 2016

Plataforma: Nintendo 3DS

La séptima generación presentó la región Alola, un archipiélago dividido en cuatro islas. Mejoró la Pokédex haciéndola interactiva e introdujo Pokémon regionales y los movimientos Z, de gran poder y uso limitado por combate.

Especial

Pokémon GO

Fecha de lanzamiento: 2016

Plataforma: dispositivos móviles

Disponible en iOS y Android, consiste en capturar Pokémon en un mapa en tiempo real, combatir y enfrentarse a otros entrenadores, lo que obliga a los usuarios a desplazarse físicamente para avanzar. Se convirtió en un fenómeno global que llevó la experiencia Pokémon al mundo real.

Pokémon Espada y Escudo

Fecha de lanzamiento: 15 de noviembre de 2019

Plataforma: Nintendo Switch

La octava generación se desarrolla en la región Galar, un mundo semiabierto inspirado en Gran Bretaña. Destacan el regreso de los líderes de gimnasio, las formas regionales y el fenómeno Dynamax, que vuelve gigantes a los Pokémon durante tres turnos.

Pokémon Escarlata y Púrpura

Fecha de lanzamiento: 22 de noviembre de 2022

Nintendo

Plataforma: Nintendo Switch

La novena generación se sitúa en Paldea, inspirada en la península ibérica. Introdujo el modo multijugador para hasta cuatro jugadores simultáneos y posteriormente un DLC que amplía la experiencia.

Películas de Pokémon que marcaron época

El éxito de Pokémon también llegó al cine, expandiendo sus historias más allá de los videojuegos y consolidando su impacto cultural. Pokémon:

La primera película

Fecha de estreno: 18 de julio de 1998 (Japón) / 10 de noviembre de 1999 (Estados Unidos)

Director: Kunihiko Yuyama

Se centra en Mewtwo, creado por el Equipo Rocket a partir del ADN de Mew. Al descubrir el propósito de su existencia, desarrolla conciencia propia y busca vengarse de la humanidad, desatando un conflicto que enfrenta a entrenadores y Pokémon.

Pokémon 2000: El poder de uno

Fecha de estreno: 17 de julio de 1999 (Japón) / 21 de julio de 2000 (Estados Unidos)

Nintendo

Director: Kunihiko Yuyama

Ash, Misty y Tracey intentan evitar que el coleccionista Lawrence III capture a las aves legendarias —Articuno, Zapdos y Moltres— y desate un desequilibrio natural al intentar atraer a Lugia.

Pokémon 3

Fecha de estreno: 8 de julio de 2000 (Japón) / 6 de abril de 2001 (Estados Unidos)

Director: Kunihiko Yuyama

Ash y sus amigos buscan salvar a Molly, quien accidentalmente invoca a los Unown y a Entei. La historia destaca por el enfrentamiento entre Charizard y Entei.

Detective Pikachu

Fecha de estreno: 10 de mayo de 2019

Director: Rob Letterman

Primer live-action de la franquicia. Con la voz de Ryan Reynolds, sigue al Detective Pikachu y a Tim Goodman mientras investigan la desaparición del padre del joven.

Un legado que trasciende generaciones

De Kanto a Paldea, Pokémon ha evolucionado sin perder su magia. Series animadas, cartas coleccionables, torneos competitivos y una comunidad global apasionada forman parte del fenómeno.

Celebrar 30 años de Pokémon no es solo recordar el pasado, sino mirar al futuro con la misma emoción de convertirse en Maestro Pokémon.

¡Feliz Pokémon Day!