La Selección Mexicana ya trabaja en Arizona pensando en el Clásico Mundial

La Selección Mexicana de Beisbol ya está concentrada en Arizona con plantel completo y lista para iniciar este lunes su preparación formal rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026, torneo en el que el equipo tricolor buscará consolidar lo hecho en 2023 y mantenerse entre las potencias internacionales.

De los 30 jugadores convocados, 21 llegaron procedentes de campos de entrenamiento de Grandes Ligas, donde actualmente participan en el Spring Training. 12 viajaron desde Florida, tras concluir compromisos en la Liga de la Toronja, mientras que 9 ya se encontraban en Arizona, por lo que únicamente cambiaron de sede para integrarse al hotel de concentración, un complejo que también comparten las delegaciones de Italia y Gran Bretaña, rivales en el mismo grupo.

Los otros 9 peloteros del roster, entre agentes libres y jugadores de la Liga Mexicana de Beisbol, ya estaban en territorio arizonense desde la semana pasada. A ellos se sumó Alexander Armenta, quien juega en ligas menores de Japón. Este grupo trabajó en un minicamp previo, adelantando sesiones físicas y de integración antes del arribo del resto del equipo, permitiendo que el cuerpo técnico iniciara con parte del engranaje ya afinado.

También reportó en su totalidad el cuerpo técnico encabezado por Benjamín Gil, acompañado por un staff que en esencia es el mismo que llevó a México a las semifinales en la edición anterior. La continuidad en la dirección y en la filosofía de juego es una de las bases del proyecto rumbo a este nuevo reto internacional.

La actividad formal comenzará este lunes en el complejo Salt River Fields at Talking Stick, en Scottsdale, sede que durante el Spring Training comparten los Arizona Diamondbacks y los Colorado Rockies. El programa contempla sesión de fotos oficiales y posteriormente el primer entrenamiento con los 30 jugadores ya reunidos.

México disputará dos juegos de preparación antes de viajar a Houston. El martes enfrentará a los Arizona Diamondbacks a las 14:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) y el miércoles, a la misma hora, se medirá en Glendale a los campeones de la Serie Mundial, los Los Angeles Dodgers.

Tras ese compromiso, la delegación tomará un vuelo chárter rumbo a Houston, donde el jueves realizará su última práctica. El debut será el viernes a las 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) frente a Gran Bretaña, en el inicio de un recorrido que exige precisión desde el primer lanzamiento.