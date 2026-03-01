Clásico Mundial de Beisbol 2026: Roster, calendario, horarios y dónde ver a México
Sigue a la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 que inicia esta semana. Horarios, canales y fechas de partidos.
La Selección Mexicana de Beisbol inicia su camino en el Clásico Mundial 2026 con un equipo que mezcla experiencia de Grandes Ligas y juventud explosiva durante esta semana. Ubicados en el Grupo B, la novena tricolor se trasladará a Houston para enfrentar a Estados Unidos e Italia, además de Gran Bretaña y Brasil.
El roster ha sufrido modificaciones de último momento: Nacho Álvarez Jr. (Bravos de Atlanta) se integra tras la baja de Ramón Urías, quien priorizó su adaptación a los Cardenales de San Luis. En el pitcheo, Roel Ramírez toma el lugar de José Urquidy. La gran figura sigue siendo Randy Arozarena, quien después de su histórico 2023, vuelve con el lema "#EsMiSangre" para liderar el ataque mexicano.
En la última edición del Clásico Mundial, México se ubicó en el grupo C con Canadá, Colombia, Estados Unidos y Reino Unido jugando en Phoenix. El equipo nacional llegó hasta las semifinales donde perdió ante Japón, mientras que en cuartos de final superó a Puerto Rico. Uno de los momentos históricos de ese torneo fue la victoria sobre Estados Unidos por 11-5.
Calendario de juegos: Horarios y canales de transmisión del equipo mexicano
Todos los horarios corresponden al Tiempo del Centro de México. Los juegos se podrán seguir a través de las señales de ESPN, Disney+, ViX y TUDN.
- 3 de marzo: México vs Arizona (D-backs) | 2:10 PM | (ESPN, Disney+, MLB.tv)
- 4 de marzo: México vs L.A. Dodgers | 2:05 PM | (ESPN, Disney+, MLB.tv)
- 6 de marzo: México vs Gran Bretaña | 12:00 PM | (ESPN, Disney+, ViX, TUDN)
- 8 de marzo: Brasil vs México | 7:00 PM | (ESPN, Disney+, ViX, TUDN)
- 9 de marzo: México vs Estados Unidos | 7:00 PM | (ESPN, Disney+, ViX, TUDN)
- 11 de marzo: Italia vs México | 6:00 PM | (ESPN, Disney+, ViX, TUDN)
Roster oficial de la Selección Mexicana
Lanzadores:
Receptores:
Jugadores de Cuadro (Infield):
Jardineros (Outfield):