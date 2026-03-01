Clásico Regio, la prueba que puede definir el futuro de Domènec Torrent en Rayados
La semana de jornada doble marcará el destino del técnico español. Tras la derrota ante Cruz Azul y con Rayados fuera de zona de liguilla, el duelo ante los Gallos de Querétaro y el choque frente a Tigres pueden ser determinantes.
La continuidad de Domènec Torrent en el banquillo de Rayados de Monterrey está bajo revisión y la próxima semana, que terminará con el Clásico Regio, será determinante en la continuidad o no de su proyecto.
La derrota ante Cruz Azul no fue una más: profundizó un arranque irregular en el Clausura 2026 y dejó al equipo fuera de la zona de liguilla tras ocho jornadas. Con cuatro derrotas, tres victorias y sólo 10 puntos, el margen de error se agotó.
Torrent llegó el año pasado para reemplazar a Martín Demichelis justo antes del FIFA Club World Cup. Su irrupción fue inmediata y potente. Monterrey avanzó de fase en un grupo de máxima exigencia junto a River Plate y el Inter de Milán, resultado que se interpretó como una declaración de intenciones.
En octavos de final, el equipo cayó 2-1 ante el Borussia Dortmund en un duelo vibrante que dejó la sensación de competir de tú a tú frente a la élite. Aquella actuación fue considerada épica y fortaleció el crédito del proyecto.
El torneo pasado se clasificaron, no en el lugar al que aspira este conjunto, pero eliminaron al Américaen cuartos de final y cayeron ante el Toluca, a la postre bicampeón, lo que disfrazó un poco el torneo.
El presente, sin embargo, exige respuestas inmediatas y la jornada doble ofrece una tabla de salvación. El miércoles, Rayados recibe a los Gallos de Querétaro en un partido que luce obligatorio. No solo por los tres puntos, sino por el mensaje. Una victoria sólida podría recomponer la narrativa y devolver algo de confianza. Cualquier tropiezo encendería aún más la presión interna y externa.
El sábado llega la prueba mayor: visita al Estadio Universitario para enfrentar a Tigres UANL. El rival tampoco ha sido constante, pero el fin de semana lanzó un golpe de autoridad con el 4-1 sobre el América, resultado que lo colocó en la sexta posición, en puestos de liguilla. El clásico, además de puntos, define estados de ánimo y suele acelerar decisiones.
En Monterrey, el Clásico Regio no es un partido más. Marca rumbos y fija consecuencias. Para Torrent, puede significar continuidad o despedida. El crédito ganado en el Mundial de Clubes aún pesa, pero ya no alcanza por sí solo.
La directiva evaluará resultados y sensaciones. Si el equipo muestra reacción, el proceso tomará aire. Si persisten las dudas, la determinación podría llegar antes de lo previsto. Esta semana no solo divide la ciudad: también puede definir el futuro del banquillo albiazul.