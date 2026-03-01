Clásico Regio, la prueba que puede definir el futuro de Domènec Torrent en Rayados

La continuidad de Domènec Torrent en el banquillo de Rayados de Monterrey está bajo revisión y la próxima semana, que terminará con el Clásico Regio, será determinante en la continuidad o no de su proyecto.

La derrota ante Cruz Azul no fue una más: profundizó un arranque irregular en el Clausura 2026 y dejó al equipo fuera de la zona de liguilla tras ocho jornadas. Con cuatro derrotas, tres victorias y sólo 10 puntos, el margen de error se agotó.

Torrent llegó el año pasado para reemplazar a Martín Demichelis justo antes del FIFA Club World Cup . Su irrupción fue inmediata y potente. Monterrey avanzó de fase en un grupo de máxima exigencia junto a River Plate y el Inter de Milán , resultado que se interpretó como una declaración de intenciones.

En octavos de final, el equipo cayó 2-1 ante el Borussia Dortmund en un duelo vibrante que dejó la sensación de competir de tú a tú frente a la élite. Aquella actuación fue considerada épica y fortaleció el crédito del proyecto.

El torneo pasado se clasificaron, no en el lugar al que aspira este conjunto, pero eliminaron al Américaen cuartos de final y cayeron ante el Toluca, a la postre bicampeón, lo que disfrazó un poco el torneo.

El presente, sin embargo, exige respuestas inmediatas y la jornada doble ofrece una tabla de salvación. El miércoles, Rayados recibe a los Gallos de Querétaro en un partido que luce obligatorio. No solo por los tres puntos, sino por el mensaje. Una victoria sólida podría recomponer la narrativa y devolver algo de confianza. Cualquier tropiezo encendería aún más la presión interna y externa.

El sábado llega la prueba mayor: visita al Estadio Universitario para enfrentar a Tigres UANL . El rival tampoco ha sido constante, pero el fin de semana lanzó un golpe de autoridad con el 4-1 sobre el América, resultado que lo colocó en la sexta posición, en puestos de liguilla. El clásico, además de puntos, define estados de ánimo y suele acelerar decisiones.

En Monterrey, el Clásico Regio no es un partido más. Marca rumbos y fija consecuencias. Para Torrent, puede significar continuidad o despedida. El crédito ganado en el Mundial de Clubes aún pesa, pero ya no alcanza por sí solo.

La directiva evaluará resultados y sensaciones. Si el equipo muestra reacción, el proceso tomará aire. Si persisten las dudas, la determinación podría llegar antes de lo previsto. Esta semana no solo divide la ciudad: también puede definir el futuro del banquillo albiazul.