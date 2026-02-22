Sepp Blatter explota contra el Mundial 2026: "México y Canadá solo recibieron migajas frente a EU"

En las vísperas de que el Estadio Azteca haga historia como el primer recinto en inaugurar tres Copas del Mundo, una voz del pasado ha lanzado un dardo que impacta directamente en el orgullo y la logística del futbol mexicano. Joseph Blatter, quien fuera el hombre más poderoso del balompié global durante 17 años, calificó como una "injusticia" la disparidad en el reparto de partidos para el Mundial 2026, asegurando que México y Canadá han sido relegados a recibir solo "migajas" de la máxima fiesta deportiva.

A sus 89 años, el expresidente de la FIFA rompió el silencio en una entrevista con Radio Canadá, donde arremetió contra el actual modelo de 104 partidos y 48 selecciones. Según Blatter, el diseño del torneo, donde Estados Unidos albergará 78 encuentros y la totalidad de la fase definitiva a partir de los cuartos de final, rompe con el espíritu de equidad que debería regir una candidatura conjunta.

"No está bien", sentenció Blatter con una contundencia que resuena en un México que, a pesar de su fervor, verá cómo el torneo se muda al norte apenas termine la fase de grupos.

Al juntar a los tres coanfitriones, uno habría pensado que tendrían más o menos la misma porción del pastel".

El futbol bajo el fuego político

Para Blatter, la raíz de este desequilibrio no es deportiva, sino política. El exdirigente suizo señaló directamente la estrecha relación entre el presidente estadunidense, Donald Trump, y el actual titular de la FIFA, Gianni Infantino. De acuerdo con su análisis, esta alianza ha "convertido el futbol en política", desplazando los intereses de los aficionados y de las naciones sedes por agendas externas.

La reciente aparición de Infantino en eventos políticos, portando gorras con insignias presidenciales y formalizando alianzas en la Junta de Paz, ha generado una incomodidad.

Nunca hemos visto nada igual. No le corresponde a la FIFA otorgar premios de la paz ni participar en proselitismo. El futbol es un evento social y cultural, no una herramienta de Estado".

COI revisará neutralidad política de Infantino REUTERS

Esta politización, advierte el suizo, tiene consecuencias tangibles. Estados Unidos ha impuesto restricciones migratorias que podrían afectar a ciudadanos de países clasificados como Senegal, Costa de Marfil, Irán y Haití.

No se debería organizar un Mundial en un país que no otorga visas a todos los espectadores", añadió Blatter, subrayando que el gran beneficiado de esta estructura será el gobierno estadunidense y no la comunidad internacional del futbol".

La crítica de Blatter llega en un momento de vulnerabilidad extrema para México. Mientras la FIFA ratifica que el Tri inaugurará el torneo el 11 de junio contra Sudáfrica en la capital del país, la realidad nacional impone desafíos que van más allá de lo administrativo.

México 2026: Entre la ilusión y la violencia interna

Este domingo, la entidad de Jalisco se vio sumergida en una jornada de violencia tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, líder criminal de la región. El caos derivado de estos operativos obligó a la suspensión de encuentros de la Liga MX y la Liga MX Femenil, encendiendo las alarmas sobre la capacidad del país para garantizar la seguridad absoluta de un evento de escala global.

México lucha por demostrar que es una sede segura mientras sus torneos locales se ven interrumpidos por la realidad del narcotráfico, al mismo tiempo que sus dirigentes aceptan un trato comercial que lo deja fuera de las instancias definitivas del Mundial.

El legado de Blatter y el juicio del tiempo

Joseph Blatter, quien fue suspendido en 2015 por irregularidades financieras pero recientemente absuelto por un tribunal de apelaciones suizo en marzo de 2025, parece buscar una redención histórica a través de la crítica al modelo expansivo de su sucesor. Para él, jugar en tres países es un error logístico y conceptual que diluye la esencia del torneo.

Mientras el Comité Olímpico Internacional absolvió a Infantino de supuestas violaciones de neutralidad política este mismo domingo, las palabras de Blatter dejan una pregunta incómoda en el aire de cara a 2026: ¿Es México un socio igualitario?