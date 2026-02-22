Auston Matthews: El primer campeón olímpico de raíces mexicanas en el hockey sobre hielo

México tuvo un medallista en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, al menos uno con raíces mexicanas en las manos de Auston Matthews, la superestrella de los Toronto Maple Leafs, quien lideró a la selección de Estados Unidos a romper una sequía de 46 años sin oro olímpico en el hockey masculino.

Con la victoria 2-1 en tiempo extra sobre Canadá en la Santaguilia Arena, Matthews se convirtió en el primer jugador de ascendencia mexicana en ganar una medalla de oro olímpica en hockey sobre hielo. El capitán, nacido en California pero de raíces profundas en Hermosillo, Sonora —tierra natal de su madre, Emma—, es una muestra de como los inmigrantes hacen grande al país.

Orgullo mexicano en el hielo de Milán

Aunque el hockey sobre hielo parece un escenario lejano para los mexicanos, Matthews ha demostrado que el talento no conoce fronteras. Es apenas el segundo atleta de ascendencia mexicana en toda la historia de los Juegos de Invierno (nivel mayor) que logra subir al podio, uniéndose al patinador de velocidad Derek Parra (2002).

“Es algo muy especial. Se siente como si hubiera pasado demasiado tiempo”, declaró Matthews tras la épica final en declaraciones en la web oficial de la NHL, la liga de hockey más importante del mundo.

“En los últimos 10 o 15 años hemos visto un crecimiento enorme de jugadores estadunidenses de clase mundial en la NHL, y esta es la primera vez en mi carrera que tenemos la oportunidad de competir en unos Juegos Olímpicos”.

Para el capitán, el triunfo no fue solo un logro personal, sino el cumplimiento de una misión institucional: “Poder vivir esta experiencia significó muchísimo para nosotros, porque queríamos volver a poner a USA Hockey en el mapa. Vinimos con el objetivo claro de ganar la medalla de oro, y lo conseguimos”.

El camino al oro no fue sencillo. Matthews terminó el torneo con una producción estelar de siete puntos (tres goles y cuatro asistencias), siendo el motor del equipo tanto en la ofensiva como en la defensa. En la final, el duelo contra la potencia canadiense exigió el máximo nivel de concentración.

“Los Juegos Olímpicos son el escenario más grande del mundo, y estás enfrentando a un rival que es un gran equipo como Canadá, que cuenta con jugadores de clase mundial”, indicó el delantero. “Sabíamos que iba a ser una batalla, con muchos cambios de momento durante el partido, pero creo que todos estábamos preparados y muy emocionados. Fue un esfuerzo colectivo de principio a fin. Cada uno de los jugadores compitió y cumplió con su trabajo”.