¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro? Fecha y calendario tras ganar el UAE Tour 2026

La celebración del UAE Tour es cosa del pasado. Para Isaac del Toro, el champán en el podio de Jebel Hafeet se ha secado rápido para dar paso al polvo blanco de la Toscana. Tras alcanzar su primera victoria en una competencia por etapas del World Tour, el ciclista mexicano se alista para tomar la bicicleta en apenas dos semanas, enfrentando uno de los retos más estéticos y brutales del calendario profesional como es la Strade Bianche.

El triunfo en los Emiratos Árabes Unidos representó un hito para el deporte latinoamericano, sin embargo, la estructura del UAE Team Emirates no permite distracciones. La planificación deportiva sitúa a Del Toro en la línea de salida en Siena el próximo sábado 7 de marzo, donde compartirá estrategia con el actual número uno del mundo, Tadej Pogačar.

¿Qué es la Strade Bianche?

La decimonovena edición de la Strade Bianche es considerada por muchos como el "sexto monumento" del ciclismo. La carrera, que nace y muere en la ciudad de Siena, se distingue por sus icónicos sectores de sterrato (caminos de grava blanca) que serpentean las colinas de la Toscana.

El recorrido de 2026 mantiene la esencia que la hace única con 215 kilómetros de trayecto con más de 15 sectores de tierra que suman cerca de 70 kilómetros de superficie inestable. No es una prueba para especialistas en pavés ni escaladores puros; es una carrera de resistencia, técnica de manejo y potencia explosiva.

El punto crítico se localiza en el sector de Colle Pinzuto y las rampas de Le Tolfe, donde las pendientes superan el 18 por ciento. No obstante, el desenlace histórico siempre aguarda en la Via Santa Caterina, una ascensión final de muros estrechos y piedra empinada que desemboca en la Piazza del Campo. Para Del Toro, esta superficie no es ajena; su formación en el ciclismo de montaña le otorga una ventaja técnica sobre los rodadores que sufren al perder tracción en las curvas de grava.

El factor Pogačar: Alianza en la Toscana

La presencia de Isaac del Toro junto a Tadej Pogačar redefine la jerarquía del UAE Team Emirates para la campaña de clásicas de primavera. Mientras que en 2024 y 2025 Del Toro actuaba como una carta de aprendizaje, su posición actual en el ranking UCI y su reciente dominio en el UAE Tour lo obligan a asumir un rol de colíder o, en su defecto, el de último hombre de confianza para el esloveno.

Esta dupla representa la mayor amenaza para escuadras como el Visma-Lease a Bike y el Alpecin-Deceuninck. La estrategia del equipo emiratí apunta a utilizar la agresividad natural de Del Toro para romper el pelotón en los sectores intermedios, obligando a los rivales a desgastarse antes de que Pogačar lance su ataque característico a larga distancia.