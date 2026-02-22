Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: Así terminó el medallero

La actividad terminó. El fuego olímpico se apagó en los Juegos de Invierno en Milano-Cortina 2026 y Noruega terminó en lo más alto del medallero al obtener 18 preseas áureas de los 41 metales obtenidos; México fue una de las delegaciones que se quedó con las manos vacías.

De las 92 delegaciones participantes, un total de 29 representativos sumaron al menos una medalla en la presente edición de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, donde México no apareció, pero que los 5 atletas que nos representaron hicieron vibrar al país entero.

Los Juegos Olímpicos de Invierno regresarán para el 2030, en los Alpes Franceses. Reuters

De los países de Latinoamérica, Brasil fue el encargado de poner su nombre en lo más alto, luego de que Lucas Pinheiro consiguiera la presea áurea en el Esquí Alpino.

Así fue como terminó el medallero en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026:

1. Noruega / 18 oro, 12 plata y 11 bronce = 41 medallas totales.

2. Estados Unidos / 12, 12 y 9 = 33.

3. Países Bajos / 10, 7 y 3 = 20.

4. Italia / 10, 6 y 14 = 30.

5. Alemania / 8, 10 y 8 = 26.

6. Francia / 8, 9 y 6 = 23.

7. Suecia / 8, 6 y 4 = 18.

8. Suiza / 6, 9 y 8 = 23.

9. Austria / 5, 8 y 5 = 18.

10. Japón / 5, 7 y 12 = 24.

11. Canadá / 5, 7 y 9 = 21.

12. China / 5, 4 y 6 = 15.

13. Corea del Sur / 3, 4 y 3 = 10.

14. Australia / 3, 2 y 1 = 6.

15. Gran Bretaña / 3, 1 y 1 = 5.

16. Chequia / 2, 2 y 1 = 5.

17. Eslovenia / 2, 1 y 1 = 4.

18. España / 1, 0 y 2 = 3.

19. Brasil / 1, 0 y 0 = 1.

19. Kazajistán / 1, 0 y 0 = 1.

21. Polonia / 0, 3 y 1 = 4.

22. Nueva Zelanda / 0, 2 y 1 = 3.

23. Finlandia / 0, 1 y 5 = 6.

24. Lituania / 0, 1 y 1 = 2.

25. Dinamarca / 0, 1 y 0 = 1.

25. Estonia / 0, 1 y 0 = 1.

25. Georgia / 0, 1 y 0 = 1.

28. Bulgaria / 0, 0, y 2 = 2.

29. Bélgica / 0, 0 y 1 = 1.

