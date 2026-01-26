Blatter dispara contra el Mundial 2026 y reabre el debate en la FIFA

Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, volvió a generar polémica al cuestionar públicamente la organización del Mundial 2026, que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá. En recientes declaraciones, el dirigente suizo manifestó su preocupación por el nuevo formato del torneo y los desafíos logísticos que implicará.

Blatter señaló que la expansión del Mundial a 48 selecciones representa un cambio “excesivo” que podría afectar la calidad deportiva de la competencia. Asimismo, criticó la decisión de repartir la sede en tres países, argumentando que esto podría diluir la identidad del torneo y generar complicaciones en traslados, planificación y experiencia tanto para jugadores como para aficionados.

“El Mundial perdió su esencia cuando se priorizó el crecimiento comercial sobre el deportivo”, habría sugerido el ex dirigente, quien presidió la FIFA entre 1998 y 2015. Aunque reconoció la capacidad organizativa de los países anfitriones, insistió en que un evento de esta magnitud debería concentrarse en una sola nación.

Las declaraciones del ex presidente de la FIFA reavivan el debate sobre el rumbo que ha tomado el fútbol internacional en los últimos años y el impacto de las reformas estructurales impulsadas por el máximo organismo rector. Blatter, quien dirigió la FIFA entre 1998 y 2015, ha sido una figura controvertida desde su salida, especialmente tras los escándalos de corrupción que sacudieron a la institución.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido una respuesta oficial a los señalamientos del ex dirigente. No obstante, el organismo ha defendido en reiteradas ocasiones el Mundial 2026 como un torneo histórico.

El Mundial de 2026 será el primero en la historia en contar con 48 equipos y 104 partidos, además de marcar el regreso de México como sede mundialista por tercera ocasión. A pesar de las críticas de Blatter y otros sectores, la FIFA mantiene su postura de que el torneo representará una nueva etapa para el fútbol global, tanto en lo deportivo como en lo comercial.