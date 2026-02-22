¿Quién era Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho"?

Este domingo 22 de febrero de 2026, trascendió que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido por fuerzas federales en un operativo especial en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, zona considerada bastión histórico del líder criminal y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),

El Mencho nació el 17 de julio de 1966, por lo que actualmente contaba con 59 años de edad; se sabe que Oseguera Cervantes es originario de la comunidad de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán.

¿Quién fue y como fundó El Mencho el CJNG?

El michoacano era un hombre cercano a Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, que tras su muerte, él y Erik Valencia Salazar, El 85, fundaron el Cártel Jalisco Nueva Generación. Tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, El Mencho tomó peso al convertirse en el capo más poderoso del país.

La carrera de este personaje dentro del mundo delictivo, comenzó en los Estados Unidos cuando emigró y donde intentó construir una red de clientes como dealer, pero fue detenido, junto con su hermano mayor Abraham Oseguera.

Tras quedar en libertad, en 1997 viajó a Tijuana, Baja California, donde construyó un próspero negocio de narcotráfico, para posteriormente regresar a Jalisco y trabajar como oficial de policía en Tomatlán, donde aprendió el funcionamiento interno de una corporación policiaca.

Su experiencia le sirvió para después dar un salto al mundo del narcotráfico, pues El Mencho formó parte de la red de sicarios que protegía a Armando Valencia Cornelio, El Maradona. De esta forma fue como Oseguera Cervantes se vinculó primero al cártel del Milenio, organización aliada de Ignacio Coronel Villarreal, miembro del cártel de Sinaloa que fungía como mano derecha de El Chapo.

Tras la muerte de Nacho Coronel y la captura del líder del cártel del Milenio, Óscar Orlando Nava Valencia, El Lobo, el grupo delictivo se dividió en dos: Los Torcidos y La Resistencia, iniciando así una lucha por el control del narcotráfico en Jalisco.

Luego de una lucha encarnizada, la organización de Los Torcidos terminó ganando la batalla, convirtiéndose así en lo que ahora es el Cártel de Jalisco Nueva Generación o los cuatro letra CJNG.

¿Cuál fue el alcance del CJNG?

Con El Mencho como su líder y junto con su brazo derecho identificado como Los Cuinis, liderado por los hermanos González Valencia comenzaron a extenderse por la Ciudad de México, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz y Baja California, según información de la Procuraduría General de la República.

Cabe mencionar que con el fin de fortalecer su relación con Los Cuinis y su control de territorio, El Mencho se casó con una de las hermanas de los Valencia.

