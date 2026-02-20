¿Tarjeta roja? El COI pone la lupa sobre la relación de Infantino con Trump 

La neutralidad olímpica volvió al centro de la escena. En Milán-Cortina, la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, anunció que su organismo revisará la conducta de Gianni Infantino tras su aparición en Washington en un acto encabezado por Donald Trump.

El dirigente suizo, presidente de la FIFA, acudió a la reunión inaugural de una Junta de la Paz promovida por el gobierno estadunidense. Se dejó ver junto a figuras políticas con una gorra roja con las siglas USA y los números 45 47, un guiño a los periodos presidenciales de Trump. Coventry dijo que el COI desconocía su participación hasta que la prensa lo hizo público y recordó que la Carta Olímpica exige independencia frente a intereses políticos y comerciales.

No sabía que teníamos a un miembro del COI al frente y en el centro", dijo Coventry en una conferencia de prensa durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, cuando se le preguntó sobre el sombrero y la presencia de Infantino.

Infantino anunció un acuerdo que describió como histórico entre la FIFA y la Junta de la Paz para proyectos de reconstrucción en Gaza. El plan incluye 50 mini canchas, cinco campos profesionales, una academia y un estadio para 20,000 espectadores. La inversión potencial ronda 75 millones de dólares.

Coventry evitó prejuzgar. Subrayó que la revisión se hará bajo el marco de la Carta Olímpica, documento que prohíbe aceptar mandatos o instrucciones de gobiernos que comprometan la libertad de acción de sus miembros. La dirigente insistió en que la neutralidad es la base de la equidad deportiva.

La Carta Olímpica es muy clara sobre lo que se espera de sus miembros y vamos a investigar la supuesta firma de documentos”, declaró Coventry.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, Infantino ha reforzado su cercanía con el mandatario. En el sorteo mundialista en Washington le entregó el primer Premio FIFA de la Paz. El exjefe de gobernanza de la FIFA, Miguel Maduro, acusó al dirigente de violar la neutralidad del organismo. La ONG FairSquare llevó una queja formal ante el comité de ética por supuestas faltas reiteradas.

Agenda política y balón

Estados Unidos será coanfitrión de la Copa del Mundo 2026 junto a México y Canadá, torneo que inicia el 11 de junio.

Coventry conoce el delicado equilibrio. La exnadadora zimbabuense asumió la presidencia del COI tras una carrera olímpica brillante y una etapa como ministra en su país. Bajo su mandato, la institución busca blindar su credibilidad en tiempos de diplomacia deportiva agresiva.

El expediente apenas se abre. El COI revisará documentos y hechos. La resolución marcará un precedente en una era en la que el poder político intenta jugar en la misma cancha que el deporte. En la vitrina olímpica, la neutralidad sigue siendo la medalla más difícil.