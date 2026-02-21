Sin visa y contra el reloj: Cuba atrapada por la lista migratoria de Trump a días del Clásico Mundial de Beisbol

El beisbol cubano siempre jugó contra el tiempo. Contra bloqueos, deserciones, derrotas y regresos. Ahora juega contra un sello en el pasaporte. La selección de Cuba que se prepara en Nicaragua para el próximo Clásico Mundial de Beisbol no tiene, hasta hoy, la visa que le permita entrar a territorio de Estados Unidos. Un reporte del sitio Pelota Cubana señala que "nadie de los que está hoy en Nicaragua tiene la visa en la mano todavía”.

La selección cubana afina detalles en estadios de Managua. Empató 2-2 con Nicaragua en su primer encuentro de preparación. Llegaron refuerzos desde Japón. Liván Moinelo. Raidel Martínez. Veteranos como Alexei Ramírez, de 44 años, regresan para vestir la franela que jugó en 2006. Todo avanza en el campo. Nada avanza en los consulados.

El problema no es deportivo

Las restricciones migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump incluyeron a Cuba en una lista de países con limitaciones de viaje. En años recientes se han otorgado exenciones caso por caso. Ocurrió el año pasado con peloteros juveniles de Venezuela para la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport. Ocurrió con delegaciones deportivas bajo presión diplomática. Pero cada trámite depende de permisos especiales del Departamento de Estado.

La selección cubana necesita visado estadunidense aun cuando su grupo del Clásico se jugará en San Juan. Puerto Rico. Sin ese documento, no hay torneo.

El director del equipo, Germán Mesa, mantiene el optimismo. En una entrevista reciente sostuvo que históricamente nunca se han negado visas al equipo. La federación insiste en gestiones. Los jugadores entrenan como si nada.

El dugout vive entre swings y rumores

La alineación que ha estado ocupando el diamante luce sólida para competir con Yoelkis Guibert. Ariel Martínez. Alfredo Despaigne. Jóvenes del campeonato local junto a estrellas del circuito nipón. Una selección que intenta sostener su identidad en medio de fugas constantes.

El Clásico Mundial es más que un campeonato. Es la vitrina de naciones que no siempre coinciden en política. Cuba llegó a la final en 2006. Fue subcampeón del mundo. Después vivió eliminaciones tempranas. Ahora intenta regresar a la élite con una base renovada.

Pero el rival más duro no es Japón ni Estados Unidos ni República Dominicana. Es la burocracia.

Grupo donde participa Cuba

Cuba competirá en el Grupo A, que tendrá como sede el Estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico. El grupo está integrado por:

Puerto Rico (Anfitrión)