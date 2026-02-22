"¿Qué pasó con Canelo?": David Benavidez encara a Turki Alalshikh en Las Vegas; hay VIDEO del reclamo

La noche del sábado en Las Vegas estaba diseñada para ser el escenario de la redención de Ryan García. El "King Ry" cumplió su parte al pasar por encima de Mario Barrios para conquistar el cetro welter del CMB, inyectando una dosis de adrenalina pura a una carrera que muchos daban por perdida. Sin embargo, mientras los ecos del festejo aún resonaban en el ring de la T-Mobile Arena, el verdadero drama se gestaba en las entrañas del inmueble, lejos de las luces principales pero bajo el ojo vigilante de las cámaras de DAZN.

David Benavidez, el "Mexican Monster", se encontró frente a frente con el hombre que hoy tiene la llave del cofre del boxeo mundial. El jeque Turki Alalshikh. No hubo protocolos ni diplomacia de escritorio; Benavidez, con la urgencia de quien se sabe el retador legítimo ignorado, fue directo a la yugular del promotor saudí para cobrar una deuda de palabra que tiene al mundo del pugilismo en vilo.

El reclamo en las sombras: "¿Qué pasó con Canelo?"

El encuentro, captado en un video que ya es viral, mostró a un Benavidez que no está dispuesto a seguir esperando en la fila. El reclamo fue seco y directo.

"¿Recuerdas que me dijiste que me darías a Canelo? ¿Qué pasó con eso?", lanzó el campeón semicompleto del CMB.

La respuesta de Alalshikh, cargada de nerviosismo fue un balde de agua fría para quienes aún soñaban con el choque de trenes. "Hay algo que podemos hacer y algo que no podemos hacer", respondió el hombre que mueve los hilos del boxeo mundial, dejando entrever que el poder de su chequera tiene un límite llamado Saúl Álvarez. Alalshikh llegó incluso a ironizar con la edad, sugiriendo que la pelea podría darse cuando Benavidez tenga 40 años, una declaración que destila la frustración de no haber podido doblar la voluntad del Canelo.

"La queremos ahora, ahora. Estaremos listos para cuando se dé", replicó Benavidez, en un último intento por forzar una promesa que parece diluirse en el aire del desierto.

A pesar de la insistencia de Benavidez y la promesa final de Turki de "volver a hablar con él", la realidad deportiva cuenta una historia muy distinta. El "Mexican Monster" parece haber entendido que corretear a Canelo es una carrera de fondo sin meta a la vista. Por ello, ya ha trazado su propia ruta de escape hacia la gloria.

Benavidez ha hecho oficial su próximo salto al peso crucero para enfrentar a otro mexicano de élite: Gilberto "Zurdo" Ramírez. La contienda, pactada para el próximo 2 de mayo precisamente en la T-Mobile Arena, marca el final de una era de persecución. Al subir a las 200 libras para retar al "Zurdo", Benavidez pone una distancia física y reglamentaria que hace que el enfrentamiento contra Álvarez sea, técnicamente, una quimera en el corto plazo.

David Benavidez junto a su equipo. (Reuters)

Mientras tanto, el panorama para Saúl Álvarez es de reconstrucción. Tras haber perdido sus títulos indiscutibles del peso medio ante Terence Crawford en una de las sorpresas más sonadas del último año, el tapatío planea su regreso para el mes de septiembre. Sin rival confirmado y con la corona de los medianos fuera de sus sienes, Canelo se encuentra en una encrucijada donde su legado necesita una victoria contundente para silenciar las críticas de quienes aseguran que su declive ha comenzado.

Benavidez peleará con Zurdo el 2 de mayo buscará el cetro crucero en Las Vegas.