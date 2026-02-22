Liga MX reprograma partido entre Querétaro y Juárez por abatimiento de "El Mencho"

La Liga MX anunció la reprogramación del partido entre Querétaro y Juárez con el cual se cerraría la jornada 7 del Clausura 2026 este domingo 22 de febrero, una situación que se suma a la de los múltiples eventos que se han suspendido en las últimas horas.

A través de un comunicado, la Liga MX informó que: “el partido entre los Clubes Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 19:00 horas en el Estadio La Corregidora, será reprogramado con fecha y hora por definir”.

¿Cuál es la razón de la reprogramación del Querétaro vs Juárez del Clausura 2026?

Al igual que con el partido entre Guadalajara y América de la Liga MX Femenil reprogramado en las primeras horas del domingo, la Liga MX no ofreció información específica de la reprogramación del Querétaro vs Juárez.

Sin embargo, la decisión de postergar el encuentro responde a la ola de violencia desatada tras operativos militares en Jalisco, específicamente por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. El fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) perdió la vida durante un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Actualmente, se reportan bloqueos carreteros, vehículos incendiados y el despliegue de operativos de seguridad en al menos seis entidades federativas, incluyendo Michoacán, Colima y Guanajuato.

Dada la cercanía de Querétaro con estas zonas, la decisión está basada en brindar la máxima protección tanto a los aficionados como a los jugadores.

A esta reprogramación se han unido partidos de la Liga Mexicana de Softbol en Jalisco y Guanajuato, así como el partido entre el Tapatío y Tlaxcala correspondiente a la Liga de Expansión que, ahora, se disputará el lunes en horario por confirmar.