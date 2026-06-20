Las selecciones clasificadas a Dieciseisavos y las eliminadas del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya dejó varias selecciones clasificadas a los Dieciseisavos de final y otras que ya fueron eliminadas. De los 12 Grupos, avanzan los dos primeros lugares de cada sector, además de los ocho mejores terceros.

La Selección Mexicana se convirtió en la primera clasificada a los Dieciseisavos de final, donde ya espera rival. Se enfrentará al tercero del Grupo C, E, F, H o I, dependiendo de cómo termine la Fase de Grupos.

México venció 1-0 a Corea del Sur para sellar su pase a los Dieciseisavos de final del Mundial 2026 Héctor López Ramírez

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS A DIECISEISAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026:

- México.

- Estados Unidos.

- Alemania.

La selección de Estados Unidos consiguió su pase a la siguiente ronda tras vencer a Australia en la segunda ronda.

Alemania venció 2-1 a Costa de Marfil para avanzar a Dieciseisavos de final del Mundial 2026 Reuters

Por su parte, Alemania ya está clasificada matemáticamente tras vencer 2-1 a Costa de Marfil en actividad del Grupo E.

SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL 2026:

- Haití.

- Turquía.

La selección de Haití se convirtió en la primera eliminada del Mundial, tras las derrotas ante Escocia (0-1) y Brasil (3-0).

El reglamento indica que entre equipos empatados, el primer criterio de desempate son los enfrentamientos directos.

Por su parte, Turquía sumó derrotas ante Australia (2-0) y Paraguay (0-1).