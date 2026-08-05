Vinicius borra sus fotos con el Real Madrid de Instagram y deja su futuro en el aire

El mercado de transferencias de este verano no da tregua y una de las novelas más calientes gira en torno a Vinicius Junior.

El brasileño, estrella del Real Madrid, lleva meses sin renovar un contrato que termina en junio de 2027, y cada jornada eleva la tensión en Valdebebas.

Negociaciones, propuestas mejoradas y el interés de clubes ingleses han convertido su futuro en el tema favorito de las tertulias.

Vinicius ya reportó a la pretemporada del Real Madrid Real Madrid

Vinicius borra todas sus fotos de Instagram y enciende las especulaciones

Este miércoles, 5 de agosto, Vinicius sorprendió a sus casi 64 millones de seguidores al vaciar por completo su perfil de Instagram. Eliminó todas las fotografías del feed, retiró la imagen de perfil y dejó únicamente los vídeos de la pestaña de Reels.

El movimiento se produjo apenas horas después de una reunión clave en Madrid entre sus representantes de Roc Nation y los directivos del club blanco. Entre las imágenes desaparecidas se encontraban recuerdos de partidos, celebraciones con la camiseta merengue y hasta álbumes personales de vacaciones.

La afición del Real Madrid no ha tardado en reaccionar. Muchos interpretan el gesto como un posible mensaje de distanciamiento o una estrategia de presión en plena negociación.

Otros, más cautos, apuntan a un simple cambio de imagen o incluso a un problema técnico, aunque el silencio del jugador y de su entorno solo alimenta las teorías de una posible salida.

El futuro de Vinicius: renovación con el Madrid o tentación del Arsenal

El Real Madrid ha dado un paso adelante este miércoles al presentar una oferta mejorada para extender el contrato de Vinicius hasta 2031. El club elevó la propuesta salarial y ofreció nuevas condiciones para retener al brasileño, quien habría valorado de forma positiva el planteamiento.

Aun así, la decisión final sigue en manos del jugador. Su contrato actual le deja solo un año más de vínculo y el Arsenal, campeón de la Premier League, mantiene un interés serio en ficharlo.

Los Gunners ya han explorado la operación y ven en Vinicius el refuerzo estrella para su ataque, especialmente si el madridista no cierra la renovación.

En los próximos días se espera que las conversaciones continúen. Mientras el entorno de Vinicius confía en llegar a un acuerdo con el Real Madrid, el Arsenal permanece a la espera.