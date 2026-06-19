Coreano desató la euforia de los mexicanos durante el Mundial

Los aficionados coreanos siguen siendo la sensación del Mundial 2026 y otra muestra de ello se dio previo al partido entre México y Corea del Sur en Guadalajara, cuando una acción del seguidor asiático desató la euforia de los mexicanos.

Un video que se hizo viral, muestra a un aficionado coreano rodeado de varios mexicanos. Pidió calma a los presentes porque lo que vino a continuación, fue algo épico: se quitó la playera de Corea del Sur para dejarse la de la Selección Mexicana.

Cuando lo hizo, los aficionados mexicanos lo vitorearon y celebraron con él, donde el coreano se unió a la festividad.

En diferentes partes del país, los coreanos y mexicanos han entablado una conexión única, donde el ambiente festivo es el que reina.

México venció 1-0 a Corea del Sur tras un error del portero Kim Seunggyu, que aprovechó Luis Romo para hacer la única anotación del encuentro.

El próximo miércoles 24 de junio de 2026, Corea del Sur tratará de obtener su boleto a los Dieciseisavos de final, cuando se mida a Sudáfrica en el Estadio Monterrey.

Por su parte, México ya selló su pase a la siguiente ronda y cerrará la Fase de Grupos ante Chequia en el Estadio CDMX, a las 19:00 horas.