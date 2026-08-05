Juegos Centroamericanos 2026: México logra dos oros y dos bronces en esgrima

México sumó cuatro medallas más en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con las pruebas individuales de esgrima. La delegación nacional consiguió dos oros y dos bronces entre la espada individual femenil y el sable individual masculino.

En la espada, Frania Tejeda se proclamó campeona después de vencer en la final a la venezolana Lizze Asís, mientras que María Ramírez consiguió una de las medallas de bronce después de llegar hasta las semifinales.

En el sable, Brandon Romo también subió a lo más alto del podio tras derrotar al venezolano Simón Durán. Gibrán Zea completó la cosecha mexicana con otro bronce.

Frania Tejeda gana oro y María Ramírez bronce en espada

Frania Tejeda consiguió la medalla de oro en la espada individual femenil después de vencer 15-12 a Lizze Asís de Venezuela en la final.

El combate comenzó cerrado y las dos esgrimistas terminaron el primer periodo empatadas con seis tocados cada una.

Para el segundo periodo, Tejeda consiguió tomar una ligera ventaja. La mexicana se impuso con un parcial de 5-4 para colocarse un tocado por encima de la venezolana antes del último periodo.

La diferencia aumentó durante el cierre. Tejeda consiguió cuatro tocados frente a los dos de Asís para completar el marcador de 15-12 y asegurar la medalla de oro.

La venezolana terminó con la plata, mientras que las dos medallas de bronce fueron para las esgrimistas que perdieron durante las semifinales.

Tejeda había conseguido su boleto al combate por el oro después de vencer a María Jaramillo de Venezuela. En la otra semifinal, Lizze Asís eliminó a la mexicana María Ramírez.

De esta manera, Tejeda y Ramírez aportaron dos medallas para México en la espada individual femenil: un oro y un bronce.

Brandon Romo conquista el oro en sable individual masculino

La segunda medalla de oro para México llegó en el sable individual masculino con Brandon Romo, quien derrotó 15-8 al venezolano Simón Durán en la final.

Romo consiguió tomar ventaja desde el primer periodo al sumar ocho tocados frente a los tres de su rival.

El mexicano mantuvo el control durante el segundo periodo y volvió a superar a Durán, ahora con un parcial de 7-5, para completar los 15 tocados necesarios y asegurar el primer lugar.

Con la victoria, Brando Romo se quedó con la medalla de oro y Simón Durán obtuvo la plata.

En las semifinales también hubo presencia mexicana. Durán había vencido a Gibrán Zea para conseguir su boleto al combate por el título, mientras que Romo eliminó a Eliecer Romero de Venezuela.

Al haber llegado hasta las semifinales, Gibrán Zea y Eliecer Romero consiguieron las dos medallas de bronce de la modalidad.

México cerró así estas dos pruebas de esgrima con cuatro preseas: los oros de Frania Tejeda y Brando Romo, además de los bronces de María Ramírez y Gibrán Zea.

Con esta cosecha, la delegación mexicana continúa sumando medallas y aumentando su ventaja en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.