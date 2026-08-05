El Técnico del América se ejercita en la vía pública

La frase de “regresar a las bases” le viene muy bien al nuevo Director Técnico de las Águilas del América, Guillermo Almada.

Al más puro estilo de Rocky Balboa, el estratega uruguayo prefirió tomar la vía pública para ejercitarse, sin importarle que en las instalaciones del Club América cuente con la más alta calidad en equipos de ejercicio. Él prefirió salir a las inmediaciones de Coapa y aparentemente después de una sesión de cardio, procedió a una serie de “lagartijas”, en un empastado camellón, al sur de la Ciudad de México.

En el video, publicado en la cuenta de Instagram de Tv Azteca, se cuentan al menos 14 vigorosas repeticiones consecutivas, sin titubear ni pausar entre una y otra.

El director técnico, quien portaba la ropa de entrenamiento de la institución, se espera que ofrezca una conferencia de prensa en las instalaciones del club esta tarde, previo al encuentro que sostendrá el equipo americanista ante el San Diego FC, correspondiente a la primera fecha de la Leagues Cup.

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Cabe recordar que el cuadro de Coapa se ubica como líder de la LigaMx, con 7 puntos, y viene de golear al Club Santos Laguna, 3-0 en el Estadio Banorte. Previamente, había empatado con Atlante 1-1 y derrotó a los Gallos Blancos del Querétaro por la mínima diferencia.