Un rayo mata a futbolista en pleno partido en Tailandia; 12 jugadores resultan heridos

Lo que comenzó como un partido más de un torneo regional terminó convertido en una escena de tragedia. Un destello iluminó el cielo, un estruendo interrumpió el juego y, segundos después, los futbolistas corrieron desesperados hacia uno de sus compañeros. El extremo tailandés Sofwan Awae, de 24 años, fue alcanzado por un rayo en pleno encuentro y murió pese a los intentos de los servicios de emergencia por reanimarlo.

El accidente ocurrió la tarde del martes 4 de agosto durante un partido de la Copa Golok, torneo regional que reúne a equipos locales de Tailandia y Malasia, en el Estadio Santiphap de la ciudad de Sungai Golok, al sur del país.

Awae defendía los colores del SAMCOLTS frente al Abu x Nong Sirin cuando, alrededor de las 17:30 horas locales, una descarga eléctrica impactó sobre el terreno de juego.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que un intenso destello cae cerca del área penal. Instantes después, varios jugadores se desploman mientras otros corren hacia el futbolista, lo colocan boca arriba e intentan practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

El jefe de la policía de Sungai Golok, Thun Sirikhunt, confirmó que el jugador sufrió heridas de extrema gravedad.

Aunque el equipo médico de emergencia hizo todo lo posible por salvarlo, la víctima sucumbió a las graves lesiones provocadas por el incidente", informó el funcionario.

El rayo lesionó a otras 12 personas

Además del fallecimiento de Awae, otras 12 personas resultaron heridas, entre ellas un futbolista malasio que también participaba en el encuentro. Todos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.

El extremo acababa de convertirse en refuerzo del Yala FC, equipo de la tercera división profesional de Tailandia, aunque ese día disputaba el torneo regional con el SAMCOLTS.

Tras conocerse la noticia, tanto el Yala FC como la Football Association of Thailand expresaron sus condolencias a la familia del jugador mediante mensajes publicados en redes sociales.

Un riesgo poco frecuente, pero real

Las tormentas eléctricas representan uno de los mayores riesgos para la práctica deportiva al aire libre. Cuando un rayo impacta cerca del suelo, la corriente puede propagarse varios metros y alcanzar a personas que no reciben el impacto directo.

Países del sudeste asiático registran una elevada actividad eléctrica durante buena parte del año. En Singapur, por ejemplo, los sistemas meteorológicos activan alertas que obligan a suspender inmediatamente toda actividad deportiva en espacios abiertos cuando existe riesgo de descargas eléctricas. Las autoridades meteorológicas del país detectan rayos durante un promedio de 175 días al año, una de las cifras más altas del mundo.

La muerte de Sofwan Awae vuelve a poner sobre la mesa la importancia de detener de inmediato cualquier competencia cuando se aproxima una tormenta eléctrica, una medida que forma parte de los protocolos internacionales de seguridad en numerosos deportes.