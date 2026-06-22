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Mundial 2026: Argentina vs Austria, minuto a minuto del partido

Argentina quiere consolidar su pase a la siguiente ronda, pero Austria no será un rival fácil. 

Por: Jesús Velasco

Argentina busca asegurar su pase a la segunda ronda.
Argentina busca asegurar su pase a la segunda ronda.Redes Sociales
Escudo de Argentina
ARGENTINA
00
AUSTRIA
Escudo Austria
Argentina quiere asegurar su pase
PRIMER TIEMPO
Minuto 12Austria llega al área rival 

Austria tuvo una llegada con tiro directo. Les dejamos la imagen del penal que ha fallado Lionel Messi. 

Lionel Messi fallando el penal ante Austria.
Lionel Messi fallando el penal ante Austria.IMAGN IMAGES via Reuters
Minuto 10La imagen de la polémica jugada

Les dejamos la imagen de la polémica jugada que generó el primer penal del partido. Por ahora se mantine el empate. 

Lautaro Martínez recibe el contacto de Xaver Schlager y Stefan Posch
Lautaro Martínez recibe el contacto de Xaver Schlager y Stefan PoschIMAGN IMAGES via Reuters
Minuto 7 Fallo de Messi

La estrella de Argentina ha fallado el penal. Messi sigue sin anotar un 22 de junio en su historia. 

MInuto 6Decisión del VAR

El árbitro está marcando penal a favor de Argentina. 

Minuto 5Revisión con el VAR

El árbitro central está revisando la jugada sobre el jugador argentino. Estamos a la espera de la decisión. 

Lautaro Martinez recibió una falta sobre el área.
Lautaro Martinez recibió una falta sobre el área.REUTERS
Minuto 3Escapada de Argentina y piden penal 

Los argentinos reclaman una jugada de peligro sobre Lautaro Martínez cuando ya estaba en el área del portero. Hubo contacto, pero parece limpia. 

Minuto 2Argentina llega por primera vez 

El cuadro de Scaloni está creando su primera jugada para llegar a la cancha de Austria. Los europeos llevan en 12 partidos una sola derrota, eso habla de la capacidad que tienen los europeos. 

11:00 HrsArrancaaaaaa el partidooooo

Argentina mueve el balón para iniciar el partido. 

10:55 HrsEmotiva ceremonia

Todo está listo para arrancar el partido. Messi llega de lograr tres goles en su debut. Austria no será un rival sencillo, los europeos buscarán cerrar el espacio. 

Argentina y Austria listos para su segundo partido en el Mundial 2026.
Argentina y Austria listos para su segundo partido en el Mundial 2026.REUTERS
10:53 HrsGran asistencia en Dallas

80 mil personas listas en Dallas para ver a Lionel Messi. Gran movilización de argentinos. 

10:50 HrsSalen a la cancha

Los dos equipos salen en este momento para el inicio de la ceremonia de los himnos nacionales. 

10:34 HrsAlineación Argentina

Así sale el equipo sudamericano para buscar asegurar su pase a la ronda de 16vos. 

10:30 HrsBIENVENIDOS

Arrancamos el minuto a minuto de la selección de Argentina vs la selección de Austria. 

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