Mundial 2026: Argentina vs Austria, minuto a minuto del partido
Argentina quiere consolidar su pase a la siguiente ronda, pero Austria no será un rival fácil.
Argentina quiere asegurar su pase
Austria tuvo una llegada con tiro directo. Les dejamos la imagen del penal que ha fallado Lionel Messi.
Les dejamos la imagen de la polémica jugada que generó el primer penal del partido. Por ahora se mantine el empate.
La estrella de Argentina ha fallado el penal. Messi sigue sin anotar un 22 de junio en su historia.
El árbitro está marcando penal a favor de Argentina.
El árbitro central está revisando la jugada sobre el jugador argentino. Estamos a la espera de la decisión.
Los argentinos reclaman una jugada de peligro sobre Lautaro Martínez cuando ya estaba en el área del portero. Hubo contacto, pero parece limpia.
El cuadro de Scaloni está creando su primera jugada para llegar a la cancha de Austria. Los europeos llevan en 12 partidos una sola derrota, eso habla de la capacidad que tienen los europeos.
Argentina mueve el balón para iniciar el partido.
Todo está listo para arrancar el partido. Messi llega de lograr tres goles en su debut. Austria no será un rival sencillo, los europeos buscarán cerrar el espacio.
80 mil personas listas en Dallas para ver a Lionel Messi. Gran movilización de argentinos.
Los dos equipos salen en este momento para el inicio de la ceremonia de los himnos nacionales.
Así sale el equipo sudamericano para buscar asegurar su pase a la ronda de 16vos.
Arrancamos el minuto a minuto de la selección de Argentina vs la selección de Austria.