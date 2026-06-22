Última Hora Impreso de hoy

Francia Vs Irak EN VIVO: Jornada 2, Mundial 2026

Francia buscará un nuevo triunfo en el Mudnial 2026 al enfrentarse a Irak en la Jornada 2; un triungo para los 'galos' significaría su boleto a 16avos de Final

Por: Bernardo Ferreira

Francia e Irak se enfrentan durante la Jornada 2 del Mundial 2026, partido correspondiente al Grupo I.
Francia e Irak se enfrentan durante la Jornada 2 del Mundial 2026, partido correspondiente al Grupo I.Reuters
Escudo de Francia para el Mundial 2026
FRANCIA
00
IRAK
Escudo de Irak en el Mundial 2026
PRIMER TIEMPO
5'Primer amonestado de Irak

Amir Al-Ammari ve la amarilla por falta sobre Mbappé

4'Dominio francés

Mantienen la paciencia frente al arco asiático

1'Ceeeeeerca Francia

Manu Koné remata al área y Mbappé queda a centímetros de anotar el primero de la tarde

0'Irak regala el balón desde el saque 

Se repliegan durante la primera posesión europea

0'¡¡¡Cooooooooooooomienza el partido!!!

Se mueve el balón en Philadelphia durante el partido correspondiente al Grupo I

-Se entonan los Himnos

Comenzando por el de Francia

-Irak intentará dar una nueva sorpresa con este XI:

Ahmed Basil, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Amir Al-Ammari, Merchas Doski, Zaid Ismael, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Zidane Iqbal y Aymen Hussein

-¡Alineación de Francia!

Mike Maignan, Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Manu Koné, Adrien Rabiot, Michael Olise, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé

-Riesgo de tormeta eléctrica

Podría postergar el partido e implementar el protocolo que se estableció desde el Mundial de Clubes 2025

-Philadelphia será testido del partido

Segundo duelo de este lunes 22 de junio, primero del Grupo I en donde Noruega lidera

-¡¡¡Bieeeeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Francia busca su segundo triunfo en el Mudnial 2026 ante Irak... que pidió jugar el partido con 3 porteros

Temas: