Francia Vs Irak EN VIVO: Jornada 2, Mundial 2026
Francia buscará un nuevo triunfo en el Mudnial 2026 al enfrentarse a Irak en la Jornada 2; un triungo para los 'galos' significaría su boleto a 16avos de Final
Amir Al-Ammari ve la amarilla por falta sobre Mbappé
Mantienen la paciencia frente al arco asiático
Manu Koné remata al área y Mbappé queda a centímetros de anotar el primero de la tarde
Se repliegan durante la primera posesión europea
Se mueve el balón en Philadelphia durante el partido correspondiente al Grupo I
Comenzando por el de Francia
Ahmed Basil, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Amir Al-Ammari, Merchas Doski, Zaid Ismael, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Zidane Iqbal y Aymen Hussein
Mike Maignan, Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Manu Koné, Adrien Rabiot, Michael Olise, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé
Podría postergar el partido e implementar el protocolo que se estableció desde el Mundial de Clubes 2025
Segundo duelo de este lunes 22 de junio, primero del Grupo I en donde Noruega lidera
Francia busca su segundo triunfo en el Mudnial 2026 ante Irak... que pidió jugar el partido con 3 porteros