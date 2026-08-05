¿Quiere irse del América? Brian Rodríguez expone sus prioridades

Brian Rodríguez reiteró su compromiso con el América y por saldar la deuda internacional con la Leagues Cup, luego de las negociaciones fallidas del Cruzeiro brasileño por hacerse de los servicios del volante uruguayo; Vasco da Gama también se encuentra en la puja.

“La verdad que estamos con muchas ganas de jugar mañana (contra San Diego FC), de darle la victoria a la gente, será la primera vez en casa una Leagues Cup, por eso hay que darle importancia, internacionalmente se han mostrado cosas, vamos a pelear por el título. Sobre lo otro, muy tranquilo, cuando llegue el momento de irme, lo voy a comunicar, se lo comunicaré a la gente que se lo tenga que comunicar”, destacó en conferencia de prensa en Coapa.

Brian Rodríguez jugando un partido con América. Mexsport

Cabe recordar que en los meses previos a la Copa del Mundo 2026, el ‘Rayito’ era pretendido desde Qatar; sin embargo, la oferta no llenaba las pretensiones de la directiva americanista.

Previo al entrenamiento vespertino, el Rayito valoró el crecimiento de la Major League Soccer (MLS), competencia que conoce gracias a su paso por Los Ángeles FC.

“La Leagues Cup es una competencia nueva, no tiene tantos años, pero debemos de darle la importancia que tiene, no hay que volvernos locos, también está la Concachampions, es la más importante, tenemos que ir por todo, jugar con la camiseta del América es así, este tipo de torneos son buenos”, añadió.

La práctica en cancha tuvo contratiempos, a consecuencia de la tormenta eléctrica que golpeó en el sur de la capital. El equipo dirigido por Guillermo Almada extendió su trabajo en el gimnasio, para alistar los últimos detalles del juego pactado este jueves contra San Diego FC, en el Estadio Banorte.

¿Por qué Cruzeiro no siguió con la oferta por Brian Rodríguez?

Cruzeiro desistió de la contratación de Brian Rodríguez por la postura incierta del América y la falta de avances concretos en las negociaciones. El club brasileño había presentado dos ofertas formales en los últimos días las cuales fueron rechazadas.

La Raposa necesitaba resolver refuerzos ofensivos con urgencia por el plazo de inscripción para las Octavos de Final de la Libertadores, por lo que el martes retiró la propuesta y comunicó oficialmente que no proseguirá con las negociaciones.

Brian Rodríguez festejando su gol con América. Mexsport

Cruzeiro entendió que no había margen para cerrar un acuerdo viable en los plazos necesarios y reorientó su búsqueda de refuerzos, dejando a Rodríguez en el América.