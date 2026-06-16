¡Debut soñado! El demoledor doblete de Erling Haaland que lleva a Noruega al triunfo en el Mundial

El primer tiempo le bastó a Erling Haaland para escribir con letras de oro su nombre en la historia de los goleadores de las Copas del Mundo. El temible delantero nórdico hizo gala de su extraordinario olfato en el área para guiar la victoria de la Selección de Noruega por 4-1 sobre Irak, decretando con broche de oro el regreso de su país a la máxima justa de la FIFA tras 28 años de ausencia.

Con este brillante estreno, el atacante del Manchester City sumó de manera oficial a la Copa del Mundo en su selecto listado de 19 competencias distintas en las que ha marcado gol a lo largo de su carrera profesional. El 'Androide' registra la escalofriante cifra de 347 goles en 416 partidos oficiales entre clubes y selecciones absolutas, confirmándose como el delantero centro más dominante de la época contemporánea.

Su primer festejo mundialista llegó al minuto 29 tras una oportuna barrida a segundo poste para cerrar un centro enviado desde la banda izquierda:

Antes del descanso, Haaland firmó su doblete gracias a una asfixiante presión alta sobre el guardameta iraquí minutos antes del descanso; el despeje del arquero rebotó directamente en la pierna del atacante y el balón se fue al fondo de las redes."

Erling Haaland fue clave para que Noruega volviera a una Copa del Mundo por primera ocasión desde Francia 1998. AFP

Las brutales estadísticas del 'Androide' en el futbol

El rendimiento del goleador es superlativo, pero adquiere tintes históricos cuando se enfunda la camiseta de su país. Con sus dos primeras dianas en un Mundial, Haaland alcanzó la estratosférica marca de 57 goles en apenas 51 compromisos internacionales con Noruega. Este ritmo demoledor compagina con sus números a nivel de clubes europeos:

Premier League: 112 anotaciones en 132 partidos disputados.

112 anotaciones en 132 partidos disputados. Champions League: 57 goles en 58 encuentros oficiales.

Noruega luce su contundencia con poderoso ataque

Los dos goles de Haaland en la primera mitad fueron acompañados en el complemento con un par de anotaciones de Leo Ostigard (77') y de un autogol de Aymen Hussein (90' +7). Irak emparejó momentáneamente a uno por medio de Aymen Hussein (39'), pero fue el momento que en apareció Haaland para retomar la ventaja con su segunda diana.

El calendario de Noruega y el choque ante Kylian Mbappé

El asombroso paso de Haaland solo registra tres torneos en los que ha visto acción y se ha ido en blanco: la FA Community Shield, la Carabao Cup y la Supercopa de Europa.

El combinado nórdico continuará su aventura en el torneo de la FIFA el próximo lunes 22 de junio frente a Senegal a las 18:00 horas. Posteriormente, cerrarán su participación en la fase de grupos midiendo fuerzas ante Francia el viernes 26 de junio a las 13:00 horas, en lo que será un choque titánico y de pronóstico reservado entre Erling Haaland y Kylian Mbappé.