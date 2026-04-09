Santos Laguna lanza el Guerretón 13 con un nuevo enfoque en proyectos de desarrollo infantil

Hay momentos en el futbol en los que la auténtica victoria se construye desde el corazón. Por decimotercera ocasión, la Comarca Lagunera se prepara para ser sede de un fenómeno que va más allá del deporte: el Guerretón, la iniciativa de responsabilidad social de Santos Laguna y la fundación Ganar Sirviendo que transforma la pasión del Estadio Corona en un escenario de cambio social.

Se trata de un futuro compartido. Lo que comenzó como un gesto de solidaridad se ha convertido en un legado. Tras 12 años de historia, la cuenta es asombrosa: más de 121,500 sonrisas que se dibujaron con la entrega de peluches, balones y juguetes. Sin embargo, el impacto ha evolucionado. Hoy, el Guerretón construye espacios de aprendizaje a través de sus cuatro ludotecas instaladas en la región, llevando alivio y alegría a instituciones como el CRIT Durango y diversos sistemas DIF en la Laguna.

El reto de 2026 es nutrir sueños en el Polígono Ábaco. Así, el compromiso sube de nivel. La presente ecición tiene un objetivo que trasciende las tribunas: equipar una cocina escolar en un jardín de niños de una zona vulnerable, como parte del referido proyecto comunitario Polígono Ábaco.

"Esta iniciativa refleja nuestra esencia dentro y fuera de la cancha", señaló Alejandro Irarragorri, presidente de Santos, subrayando que el bienestar de la infancia lagunera es la prioridad táctica de la institución.

La cita es el domingo 26 de abril

El clímax de esta ola de generosidad ocurrirá el próximo domingo 26 de abril, cuando Santos Laguna reciba a los Rayados del Monterrey, en la última jornada del Torneo Clausura 2026. En el marco de este encuentro, el cielo del Estadio Corona se cubrirá de colores con la tradicional lluvia de peluches.

En un gesto que demuestra que la rivalidad se queda en el césped, los Rayados se suman este año como aliado en la difusión y colecta, demostrando que, cuando se trata de los niños, todos jugamos en el mismo equipo.

¿Cómo puedes sumarte?

Además de asistir al estadio y lanzar tu juguete a la cancha, el Guerretón mantiene abierta la posibilidad de realizar donativos económicos. Estos fondos, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, permiten que el impacto sea integral y duradero. En la Laguna, aseguran los organizadores, un Guerrero nunca lucha solo, y menos cuando se trata de la felicidad de la niñez.