Golpe para los 76ers: Joel Embiid fue operado de urgencia por apendicitis

El centro estelar de los 76ers de Filadelfia, Joel Embiid, se sometió este jueves 9 de abril a una cirugía de emergencia en Houston tras haber sido diagnosticado con apendicitis pocas horas antes de que el equipo se enfrentara a los Rockets, que ganaron ese juego 113-102. El procedimiento, una apendicectomía, fue reportado como exitoso por la organización durante el transcurso del encuentro en el Toyota Center.

El equipo anunció la operación de Joel Embiid unas horas después de que fuera incluido repentinamente en la lista de lesionados —catalogado como baja por enfermedad— de cara al partido del jueves, un encuentro crucial que los Sixers necesitaban ganar en su lucha por evitar el play-in de la Conferencia Este la próxima semana. Según el entrenador Nick Nurse, Embiid notificó al cuerpo médico alrededor de las 3:30 a.m. que no se sentía bien, lo que derivó en estudios que confirmaron la inflamación del apéndice.

Un futuro incierto para la postemporada

La ausencia de Embiid representa un revés crítico para Filadelfia en el cierre de la temporada regular. El gigante camerunés venía de una actuación destacada el lunes pasado, cuando registró 34 puntos y 12 rebotes ante San Antonio, promediando 26.9 puntos por partido en esta campaña. Sin embargo, este nuevo problema de salud se suma a un historial de lesiones que lo ha limitado a jugar sólo 38 partidos en la temporada 2025-26.

Embiid es una fuerza poderosa bajo los tableros. Reuters

Fuentes médicas y precedentes en la NBA (como los casos de Nikola Mirotic u OG Anunoby) sugieren que el tiempo de recuperación para una cirugía de este tipo suele oscilar entre las dos y cuatro semanas. Esto dejaría al MVP 2023 fuera de las duelas para el torneo play-in y, muy posiblemente, para la primera ronda de los playoffs, dependiendo de la rapidez de su evolución.

Ante su ausencia, los Sixers deberán confiar en Andre Drummond y el novato Adem Bona para cubrir la pintura en los partidos restantes contra Indiana y Milwaukee, mientras intentan asegurar una posición favorable en una Conferencia Este sumamente apretada.