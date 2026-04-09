¿Rumbo a WWE? La Catalina ya tendría fecha de debut tras abandonar el CMLL

La lucha libre mexicana sufrió una sacudida que pocos esperaron tan pronto. Tras meses de éxito rotundo en la Arena México, la gladiadora chilena conocida como La Catalina decidió cerrar su ciclo con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). La noticia corrió como pólvora cuando la propia empresa "seria y estable" confirmó que la esteta no renovó su contrato. Sin embargo, detrás de esta salida no existió un simple descanso, sino un ambicioso plan para conquistar los escenarios más grandes del mundo, específicamente los de la WWE.

La Catalina recargada en las cuerdas. Foto de X: @LaCatalinagar

La salida de la sudamericana dejó un hueco importante en las filas de las Amazonas, pero ella prefirió la libertad para negociar su futuro. Los reportes desde Estados Unidos indicaron que el motivo principal de su negativa al CMLL fue una oferta irrechazable que la coloca mucho más cerca de las transmisiones internacionales. La estrategia parece clara: usar la plataforma de la AAA como el trampolín definitivo para regresar a la empresa de TKO Group, ahora que existe una alianza de trabajo mucho más sólida entre ambas organizaciones.

EL DEBUT INMINENTE EN EL JUAN DE LA BARRERA

Los rumores sobre su destino terminaron más rápido de lo previsto. Según diversos portales especializados como BodySlam, la "Diva Chilena" ya tiene todo listo para presentarse ante su nueva afición. El escenario elegido para este impacto mediático será el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, un recinto histórico de la Ciudad de México que vibrará este mismo sábado 11 de abril. La expectativa creció a niveles máximos, pues la afición capitalina quiere ver si mantendrá el estilo que la encumbró recientemente o si traerá una faceta renovada.

Este evento no será cualquier función, ya que la cartelera cuenta con nombres de peso mundial como Penta Zero Miedo y el Hijo del Vikingo, quienes disputarán el Campeonato Intercontinental. La irrupción de La Catalina en una noche de tal magnitud solo confirma que la empresa AAA planea darle un empuje estelar desde el primer minuto. Su llegada a la "Tres Veces Estelar" no solo refresca la división femenina, sino que pone a temblar a las actuales campeonas que no esperaron una rival de este calibre tan pronto en el calendario.

EL SUEÑO LLAMADO WWE Y LA ALIANZA ESTRATÉGICA

Muchos se preguntaron por qué cambiar una posición segura en el CMLL por la incertidumbre de un nuevo vestidor. La respuesta está en la conexión que ahora existe con el gigante estadounidense de la lucha libre. Al ser WWE la entidad que supervisa y colabora estrechamente con la directiva de la AAA, los talentos latinos encontraron una vía directa para ser observados por los reclutadores de Stamford. La chilena ya sabe lo que es trabajar bajo esos reflectores y su meta principal siempre fue volver por la puerta grande.

La Catalina en la Arena México. Foto de X: @LaCatalinagar

Sin las ataduras de su antiguo contrato, la luchadora apostó todo a su capacidad física y carisma. El movimiento resultó arriesgado, pero de concretarse su éxito este fin de semana, quedaría a solo un paso de formalizar su regreso a las grandes ligas. El público mexicano tendrá la oportunidad de despedirla (o disfrutarla un poco más) antes de que el sueño americano la llame de nuevo a sus filas. Por ahora, todas las miradas apuntan al Juan de la Barrera para ser testigos del nacimiento de una nueva era en la carrera de la andina.