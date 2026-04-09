¡Escándalo!  Investigan red de relojes ilegales que implica a figuras de LaLiga y Selección Española

El juez de Andorra, Joan Carles Moynat, ha puesto en marcha un proceso de investigación que involucra a estrellas como Dani Carvajal, David Silva y Santi Cazorla, imputados por un tema que parecería no debería suceder en nombres de este tipo considerando salarios y presencia pública; todo por la presunta compra de relojes de lujo de forma ilegal.

La justicia investiga el proceso que usaron estos jugadores para usar una red de contrabando que esquivaba sistemáticamente el pago de impuestos de los relojes y así poder adquirirlos a un menor costo, pero también sin pagar los impuestos correspondientes, esto según lo reveló ElDiario.es

Todo inició desde la empresa andorrana Best In Asociados que vendía piezas exclusivas de firmas como Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet sin declarar el IVA ni pasar por los controles aduaneros pertinentes. Según las indagaciones, para burlar a las autoridades, la documentación y el embalaje de los artículos cruzaban la frontera en trayectos distintos a los de las joyas, dificultando cualquier rastreo oficial.

Las investigaciones también tienen como protagonistas a los jugadores César Azpilicueta, Juan Bernat, Giovanni Lo Celso y Thomas Partey.

Cifras astronómicas y nombres de peso

Entre los investigados, destaca el gasto de Thomas Partey (Villarreal), quien habría desembolsado 415,000 euros en tres piezas de alta gama. Le siguen en la lista de inversiones Juan Bernat (Eibar) con 367,000 euros y el recién retirado David Silva, cuya colección bajo sospecha asciende a 295,000 euros.

Por su parte, el madridista Dani Carvajal es investigado por la adquisición de un Rolex Daytona valorado en casi 65,000 euros.

Un proceso en marcha

Actualmente, el dueño de la compañía e ideólogo de la trama, Diego G.C., se encuentra en prisión desde octubre enfrentando cargos por contrabando y blanqueo de capitales.

Los futbolistas han sido citados a declarar por videoconferencia a lo largo de este mes de abril. Cabe destacar que los jugadores se presentarán en calidad de testigos, esto para proteger sus derechos y también tener una visión de cómo funcionaba el sistema para continuar con el proceso del creador de la compañía.