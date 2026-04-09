Prohiben a las mujeres transgénero participar en los torneos femeniles de dardos

La prensa británica reaccionó con rapidez al anuncio de la Darts Regulation Authority (DRA), que pone fin al debate sobre la participación de deportistas transgénero en sus torneos exclusivos para mujeres. Según el nuevo reglamento, la participación quedará restringida estrictamente a mujeres biológicas, alineándose con posturas adoptadas recientemente por otras federaciones deportivas internacionales.

La clave de este cambio reglamentario reside en una revisión liderada por la doctora Emma Hilton, una reconocida bióloga del desarrollo y académica británica. Hilton, que ha publicado múltiples investigaciones sobre las categorías por sexo en el deporte, fue consultada por la DRA para determinar si la transición de género eliminaba las ventajas fisiológicas inherentes al desarrollo masculino.

El fallo de la autoridad regulatoria sugiere que, incluso en un deporte de precisión como los dardos, existen factores biológicos que podrían comprometer la equidad competitiva. La prensa del Reino Unido destaca que esta decisión se basa en la premisa de que proteger la categoría femenil es esencial para la integridad del deporte profesional.

Este movimiento de la DRA se suma a la tendencia de organismos como World Athletics, World Aquatics y la British Cycling que han implementado restricciones similares bajo el argumento de la justicia deportiva. En días pasados, El Comité Olímpico Internacional (COI) estableció nuevas directrices con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, prohibiendo la participación de mujeres transgénero en las competencias de la categoría femenil Esta medida, señaló el COI, busca asegurar la equidad deportiva y establece que solamente mujeres biológicas podrán competir en la rama femenil.

La DRA señaló que las jugadoras trans que actualmente compiten en el circuito profesional femenil deberán ser reubicadas en la categoría abierta, que no tiene restricciones de sexo biológico. Asimismo, subrayó que su prioridad es garantizar un espacio de juego nivelado para las mujeres, basando sus políticas en evidencia científica y no en presiones políticas.

El debate en Gran Bretaña sigue abierto, con grupos de defensa de los derechos de la mujer celebrando la medida como una victoria para el deporte femenil, mientras que colectivos de inclusión critican la falta de flexibilidad en los deportes que no requieren contacto físico extremo.