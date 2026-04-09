Conference League: Crystal Palace, Shakhtar y Mainz encarrilan sus duelos de cuartos de final

La ida de los cuartos de final de la UEFA Conference League dejó tres resultados que prácticamente definen las eliminatorias. Crystal Palace y Shakhtar Donetsk firmaron goleadas de peso en casa, mientras que el Mainz consiguió una ventaja sólida que promete un duelo tenso en la vuelta.

Crystal Palace 3-0 Fiorentina

El Crystal Palace justificó su etiqueta de favorito y apabulló 3-0 a la Fiorentina en Selhurst Park. La primera mitad fue decisiva, con Jean-Philippe Mateta abriendo el marcador de penalti al minuto 24, tras una falta de Dodo. Siete minutos después, Tyrick Mitchell amplió la ventaja aprovechando un rebote del portero David De Gea para el 2-0. La guinda llegó sobre la bocina, cuando Ismaïla Sarr cabeceó un centro de Daichi Kamada en el tiempo añadido, sellando un dominante 3-0. El Palace viaja a Florencia con pie y medio en las semifinales de la Conference League.

Shakhtar Donetsk 3-0 AZ Alkmaar

El Shakhtar Donetsk demolió al AZ Alkmaar con un abultado 3-0, a pesar de que el marcador no se movió sino hasta la segunda mitad. El primer tiempo terminó 0-0, pero en el complemento, la furia ucraniana se desató. Pedrinho marcó el primer tanto con un golazo por la escuadra. Más tarde, Alisson Santana se vistió de héroe con un doblete fulminante en sólo dos minutos, sentenciando el 3-0. El equipo ucraniano, jugando como local en el Henryk-Reyman-Stadium, va que camina a paso firme a la siguiente instancia de la Conference League.

El equipo ucraniano dominó de principio a fin. X: @FCShakhtar_eng

Mainz 2-0 Estrasburgo

El Mainz 05 cumplió con su tarea en casa, derrotando 2-0 al Estrasburgo en un partido en el que las estadísticas engañaron. A pesar de que el equipo visitante dominó la posesión (62%) y completó más pases, el Mainz fue infinitamente más efectivo. Los alemanes fueron contundentes, anotando un gol desde dentro y otro desde fuera del área. El resultado, aunque satisfactorio, se sintió corto para el dominio local, dejando la eliminatoria abierta para el partido de vuelta en Alsacia. No obstante, el 2-0 es una sólida ventaja para el Mainz en su ruta hacia las semifinales de la Conference League.