El Friburgo y el Aston Villa toman ventaja en la ida de los cuartos de final de la Europa League

La ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League trajo consigo resultados dramáticos, consolidando a algunos favoritos y dejando a otros al borde del abismo. Tres duelos de una jornada que se pinta sola: goleada alemana, un empate con sabor a poco y una victoria inglesa de peso.

Friburgo 3-0 Celta de Vigo

La pesadilla reapareció para el Celta de Vigo en Alemania. El Friburgo se impuso con una contundente victoria de 3-0 en el Europa-Park Stadion. Los goles de Grifo, Beste y Ginter noquearon a un equipo vigués irreconocible que, de acuerdo a las estadísticas de la UEFA, por primera vez desde abril de 2024 no logró rematar entre los tres palos. La superioridad germana fue total, con Manzambi brillando en el mediocampo. Este resultado obliga al Celta a buscar una remontada histórica en Balaídos, ya que la eliminatoria de Europa League queda prácticamente sentenciada.

Porto 1-1 Nottingham Forest

El Porto no pudo hacer valer su localía en Do Dragão y firmó un decepcionante empate 1-1 ante el Nottingham Forest. Los Dragones se adelantaron en el marcador gracias a William Gomes, que marcó su cuarto tanto en esta Europa League. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que dos minutos después, una desafortunada acción de Martim Fernandes se convirtió en un autogol que decretó la igualada, seguida de un largo y espeso encuentrio. Pese a generar más ocasiones, la falta de puntería del Porto y un sólido Stefan Ortega en la portería rival dejaron la eliminatoria abierta.

El Porto y el Forest dejaron todo para la vuelta. Reuters

Bologna 1-3 Aston Villa

El Aston Villa demostró su poderío ofensivo y se llevó un valioso triunfo de Italia, superando al Bologna 1-3 en el Stadio Renato Dall'Ara. Los pupilos de Unai Emery fueron contundentes, destacando el doblete de Ollie Watkins y el gol de Ezri Konsa, que abrió los cartones. Dos de los tantos ingleses llegaron a balón parado. Aunque el Bologna intentó reaccionar, un remate de Lewis Ferguson se estrelló en el larguero y sólo lograron descontar con Jonathan Rowe en el tiempo de descuento, curiosamente dos británicos al servicio de la Emilia-Romaña. La pegada de los Villanos fue decisiva y les da una gran ventaja de cara a la vuelta de la Europa League, con un Emery que disfruta su revancha al mando de un equiopo de la Premier League tras su infortunado paso por el Arsenal, hace un lustro.