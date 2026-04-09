El minuto que cambió mi destino… y las historias que sacuden al espectáculo

Este sábado, como ya es una sana costumbre, a las ocho de la noche por Imagen Televisión, tenemos una cita imperdible con El minuto que cambió mi destino sin censura. Y créanme cuando les digo que pocas entrevistas me habían costado tanto tiempo concretar como la de Annette Michel. No fue cuestión de semanas ni de meses… fueron años. Sí, años tocando la puerta hasta que finalmente se abrió.

Y cuando se abre una puerta así, uno entiende por qué valió la pena insistir.

Annette no llegó a dar respuestas cómodas ni discursos ensayados. Llegó a abrir el alma. Nos contó uno de los episodios más dolorosos de su vida: la pérdida de su padre. Imagínese usted el tamaño de ese golpe… perder a tu papá a los nueve años y enterarte hasta un año después. Es decir, vivir en una mentira involuntaria durante 12 meses. ¿Cómo procesa eso una niña? ¿Cómo se reconstruye una vida cuando la verdad llega tarde y de golpe?

Eso no se improvisa. Eso no se actúa. Eso se siente… y se comparte con valentía.

Pero como en toda buena entrevista, también hay espacio para aclarar lo que durante años fue rumor, comentario de pasillo y chisme repetido sin sustento. Hablo de su relación con Israel Jaitovich y aquel señalamiento que durante mucho tiempo circuló: que ella lo había engañado con Jorge Luis Pila.

Pues bien, Annette lo dice claro, sin rodeos y con argumentos. No hubo tal engaño. Punto. Y lo explica con una contundencia que deja sin espacio a la duda. Así que si usted quiere saber qué pasó realmente, no lo que se dijo en revistas o en programas de tercera, sino lo que ella vivió… ahí tiene la cita este sábado.

Porque una cosa es el rumor… y otra muy distinta la verdad.

CUANDO EL CARÁCTER TE METE EN PROBLEMAS

Y ahora vámonos a un tema que, sinceramente, ya no debería sorprendernos, pero sigue ocurriendo: el descontrol emocional de algunas figuras públicas.

Ayer, en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, se llevó a cabo una audiencia en la que tuvo que presentarse el actor Eduardo Yáñez. Sí, el mismo que hace unos años protagonizó un escándalo internacional por cachetear a un reportero en Los Ángeles. Pues parece que la historia no le dejó suficiente aprendizaje.

Le cuento el contexto: hace un par de años, durante una entrega de premios, la periodista Patricia Cuevas —cumpliendo con su trabajo— le hizo algunas preguntas que incomodaron al actor. ¿Y cuál fue la reacción de Yáñez? Arrebatarle el teléfono. Así, sin más. Como si la ley no aplicara para él.

El asunto escaló. Patricia lo denunció por robo calificado y hoy el caso ya está en tribunales. La audiencia, por cierto, tuvo que suspenderse porque la defensa del actor argumentó que no contaban con la carpeta de investigación. Se reagendó para el 7 de mayo.

Pero aquí lo importante no es la fecha… es el fondo.

Eduardo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el carácter te gobierne? Ya pagaste caro en Estados Unidos —literalmente miles de dólares— por una agresión. Y ahora esto. La violencia no es una respuesta, es una condena. Y tarde o temprano, la factura llega.

Moraleja clara: el que no controla su temperamento, termina controlado por las consecuencias.

ALBERTO DEL RÍO: CUANDO LA VIOLENCIA SE REPITE

Y si hablamos de violencia, el caso de Alberto del Río, el luchador que se autonombra El Patrón, es todavía más delicado.

No es la primera vez que su nombre aparece ligado a acusaciones de este tipo. Ya había antecedentes en Texas por supuesta violencia contra una pareja. En su momento, él lo negó todo. Dijo que eran mentiras, exageraciones, ataques.

Pero ahora la historia se repite. Y cuando algo se repite, deja de ser coincidencia.

En San Luis Potosí, su actual pareja lo acusó de violencia intrafamiliar. Fue detenido y, 48 horas después, trasladado a un reclusorio. Para poder enfrentar el proceso en libertad, deberá pagar nada más y nada menos que un millón de pesos como reparación del daño.

Un millón de pesos… y eso apenas es el inicio.

Porque aquí no se trata sólo de dinero, se trata de una conducta que, de comprobarse, habla de un patrón —y no precisamente el que él presume ser en el ring— de comportamiento inaceptable.

La violencia no distingue fama, dinero ni popularidad. Y tampoco los protege.

UN CASO QUE ESTREMECE: PATRICIO CABEZUT

Y lo que le voy a contar ahora no sólo es grave… es profundamente doloroso.

El conductor Patricio Cabezut ha sido vinculado a proceso por delitos sumamente delicados, presuntamente cometidos en contra de sus hijas menores de edad. El juez encontró elementos suficientes para iniciar el proceso.

Aquí no hay espacio para el espectáculo ni para el morbo. Aquí hay que hablar con responsabilidad.

Porque cuando se trata de menores, la prioridad es la protección, la verdad y la justicia. Nada más.

Y será precisamente la justicia la que determine qué ocurrió, cómo ocurrió y quién es responsable. Pero el simple hecho de que un caso así llegue a esta instancia ya es devastador.

EL ESPECTÁCULO… ¿O LOS TRIBUNALES?

Y aquí es donde quiero hacer una reflexión que llevo años repitiendo y que hoy cobra más vigencia que nunca.

El periodismo de espectáculos ya no es sólo entretenimiento. Hoy, por lo menos 80% de las notas tienen un componente legal. Demandas, denuncias, audiencias, vinculaciones a proceso, carpetas de investigación…

Estamos hablando de términos que antes pertenecían exclusivamente a la nota roja o a la política, y que hoy son parte del día a día en el mundo del espectáculo.

Por eso lo digo claro: quien quiera dedicarse a esta profesión, tiene que estudiar derecho. Tiene que entender de leyes, de procesos, de responsabilidades. Porque si no, se queda corto.

Ya no basta con saber quién engañó a quién o quién estrenó novela. Ahora hay que saber leer expedientes, interpretar resoluciones y, sobre todo, comunicar con responsabilidad.

Porque una cosa es informar… y otra muy distinta es difamar.

CIERRE SIN CENSURA

Así está el panorama: una entrevista que vale oro con Annette Michel, un actor que no aprende de sus errores, un luchador envuelto nuevamente en violencia, y un caso que nos obliga a reflexionar sobre los límites y la responsabilidad.

El espectáculo, ése que muchos creen frívolo, hoy está más ligado que nunca a la realidad más cruda: la justicia.

Y como siempre se los digo… aquí no venimos a aplaudir, venimos a contar lo que pasa.

Nos vemos el sábado, ocho de la noche, por Imagen Televisión.

Porque las historias… apenas comienzan.