Chivas premiará a aficionado por su festejo viral

Las Chivas premiarán al aficionado que se hizo viral por su festejo en el gol de penal que marcó Armando ‘La Hormiga’ González ante Pumas en el duelo de la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

En ese momento, el aficionado se puso de pie y mostró tensión antes del cobro de 'La Hormiga' González. “Tranquilo hijo, no pasa nada papá”, le dijeron.

Armando 'La Hormiga' González es el actual líder de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX, con 12 tantos Mexsport

Tras el gol, el aficionado tuvo un festejo muy emotivo. “Nunca había visto sufrir tanto a mi niño apasionado”.

El video se compartió en redes sociales y se hizo viral. Asimismo, se inició una campaña para que el joven pudiera asistir al Estadio Akron para ver al equipo de sus amores en vivo.

Amaury Vergara, presidente de Chivas, respondió al llamado: “Será un gusto recibir a este Chivahermano en el Estadio Akron. Mi equipo ya está en contacto con su familia, vamos a darle una gran experiencia”.

Chivas logró el empate 2-2 con Pumas y se mantuvo como líder del Clausura 2026 con 31 puntos, sacándole cuatro unidades a su más cercano perseguidor, Cruz Azul.

En la jornada 14, los dirigidos por Gabriel Milito visitarán a Tigres el próximo sábado, duelo que iniciará a las 5 de la tarde.

¿DÓNDE VER TIGRES VS CHIVAS?