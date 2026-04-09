Sindárov deja escapar la sexta victoria en Pafos

En pocos deportes se lucha tan intensamente como en el ajedrez. Javokhir Sindárov despliega con las piezas negras un juego creativo y dinámico ante el alemán Matthias Bluebaum, el rey de las tablas, en el Torneo de Candidatos. La esmerada preparación de laboratorio del astro uzbeko, en la apertura y el medio juego, le da ventaja con las piezas negras en el esquema del Gambito de Dama rehusado. Desliga sus peones en flanco dama lo que por lo general los convierte en débiles, y en la secuencia de un plan profundo llevado con precisión dirige la energía de sus piezas al peón blanco vulnerable en b2 tras colocar sus piezas pesadas D y T en la columna b. Está a punto de conseguir su sexta victoria pero permite el intercambio de damas y la perspectiva se le esfuma en una compleja pugna final de dos torres y cinco peones por bando. Fabiano Caruana en posición constreñida atenazada por el zeitnot, asfixia de tiempo, comete un blúnder cuando le resta menos de un minuto y medio; lleva su rey a zona dinamitada y Anish Giri le encaja la tercera derrota con línea de mate. Es la tercera victoria del neerlandés con lo que asciende al segundo sitio a 1 ½ puntos de Sindárov. Son nueve rondas con un esfuerzo promedio de cinco horas diarias, más las horas de estudio del adversario en turno de la siguiente ronda. El desgaste llega a reflejarse más en los maestros de mayor edad. Así es el juego.

Clasificación R-9: 1) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 7 (+5,=4, -0); 2) Anish Giri, Países Bajos, 5 ½ (+3, =5. -1); Fabiano Caruana, Estados Unidos, 4 ½, (+3, =3, -3); 4) Matthias Bluebaum, Alemania, 4; 5) Rameshbabu, Praggnanandhaa, India, 4; 6) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 4; 7) Wei, Yi, China, 4; 8) Andrey Esipenko, Rusia, 3 puntos reales.

Resultados R-9: 1) Nakamura ½ Esipenko; 2) Caruana 0-1 Anish, Giri; 3) Praggna ½ Wei, Yi; 4) Bluebaum ½ Sindárov.

R-10: 1) ¡Esipenko vs. Bluebaum!; 2) Sindárov vs. Praggna; 3) Wei, Yi vs. Caruana; 4) ¡Giri vs. Nakamura!

Clasificación mujeres R-9: 1) Zhu Jiner, 5 ½; 2) Vaishali, Rameshbabu, 5 ½; 3) Anna Muzychuk, 5; 4) K. Lagno, 4 ½; 5) D. Deshmukh, India, 4 ½; 6) Aleksandra Goryachkina, 4; 7) Bibisara Assaubayeva, 4; 8) Tan Zhongyi, 3 ½ puntos.

Blancas: Fabiano Caruana, EU, 2,795.

Negras: Anish Giri, Países Bajos, 2,753.

Giuoco Piano, V. principal, C54.

R-9, TdeC, Pafos, 08–04-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.0–0 Cf6 5.d3 0–0 6.Cbd2 d6 7.c3 a5 8.h3 Ae6 9.Ab5 Aa7 10.Te1 Ce7 11.d4 Cg6 Conforme a los lineamientos modernos del Giuoco Piano. 12.Ad3 Ch5 13.Cf1 Chf4 14.Cg3 Cxd3 15.Dxd3 a4 16.d5 Ad7 17.Ag5 f6 18.Ae3 Axe3 19.fxe3 La captura con peón evita que el caballo negro se adueñe de la casilla f4, que se hubiese convertido en cabeza de playa. 19...b5 20.b4 axb3 21.axb3 Db8 22.c4 Db6 23.Cf5 Tfe8 24.C3h4=+. b4 25.Rh2 Ta3 26.Tab1 Ta2 27.Dd1 Cxh4 28.Cxh4 Tea8 29.Te2 Da7³ 30.Tc1 Db6 31.Cf3 h6 32.Ce1 Rh7 33.Txa2 Txa2 34.Cc2 Ae8 35.Dd3 Ag6 36.Ta1? Con 3’36” de tiempo se registra el error de Caruana. [36.Td1 Tb2 ataque a las debilidades b3 y e4. 37.Td2 Da5 38.Cxb4 Txd2 39.Dxd2 Axe4-/+] 36...Txa1 37.Cxa1 c5 38.Rg3? Los relojes marcan la lucha en zeitnot, 1´53” para Caruana y 2´51” para Anish Giri. [38.dxc6 Dxc6 39.Cc2 Axe4 40.Cxb4=] 38...Da7 39.Db1 h5 40.Rf3 h4 41.Rg4 De7 42.Dd3 f5+ 43.exf5 [43.Rf3 fxe4+ 44.Dxe4 Df6+ 45.Df4 exf4 con mate en seis jugadas: 46.exf4 Dxa1 47.g3 Df1+ 48.Re3 hxg3 49.Rd2 Df2+ 50.Rd1 g2 51.f5 g1T++] 43...Rh6! 0-1. Caruana abandona. Si 44.fxg6 (44.Rf3 e4+ 45.Dxe4 Ah5+ 46.Rf4 Dg5++) 44...e4 45.Rf5 De5+ 46.Rg4 Dg5++.

Blancas: Matthias Bluebaum, Alemania, 2,698.

Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,745.

Gambito de Dama, declinado, D37.

R-9, TdeC FIDE, Pafos, 08–04-2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Ae7 5.Af4 dxc4 6.e4 b5 7.Cxb5 Ab4+ 8.Ad2 Axd2+ 9.Cxd2 0–0 10.Axc4 a6 11.Cc3 Dxd4 12.De2 Ab7 13.0–0–0 Db6 14.f4 Cbd7 15.g4 Cc5 16.g5 Ce8 17.Ab3 Cd6 18.Ac2 a5 19.Cc4 Cxc4 20.Dxc4 Tfb8 21.Dd4 Ac6 22.b3 a4 23.Cxa4 Cxa4 24.bxa4 Axa4 25.Dxb6 cxb6 26.Ab3 Axb3 27.axb3 Ta2 28.Rb1 Tba8 29.f5 exf5 30.exf5 T2a5 31.Thf1 g6 32.fxg6 hxg6 33.h4 Ta2 34.Td8+ Txd8 35.Rxa2 Td4 36.Th1 b5 37.Rb2 b4 38.Rc2 Rg7 39.Th2 f5 40.gxf6+ Rxf6 41.Th1 Rf7 42.Th2 Rg8 43.h5 g5 44.h6 Th4 45.Tg2 g4 46.Rd3 Rh7 47.Re4 Rxh6 48.Rf5 Th5+ 49.Rf4 Th3 50.Rxg4 Txb3 51.Rf4 Tc3 52.Tb2 b3 53.Re4 Tc4+ 54.Rd3 Tb4 55.Rc3 Tb8 56.Tb1 b2 57.Rc2 Tc8+ 58.Rxb2 Tb8+ 59.Rc2 Txb1 60.Rxb1 ½–½.